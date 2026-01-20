Monumento chino: Ministerio de Cultura evalúa propuestas para la reconstrucción

<b>La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera</b>, brindó detalles sobre el proceso de reconstrucción del m<b><a href="/tag/-/meta/monumento-chino">onumento chino</a></b> en Panamá durante una entrevista en <i><b>Telemetro Reporta</b></i>, señalando que existen varias propuestas, pero que aún se sigue un proceso administrativo y de planificación.Herrera explicó que el terreno donde se encuentra el monumento pertenece a la Caja de Ahorros, por lo que cualquier intervención requiere acuerdos formales y estudios de inversión. <i>'Para nosotros sería ideal dejarlo ahí; es la propuesta comprendiendo... esperemos que el puente de las Américas se quede ahí siempre'</i>, indicó la ministra.La funcionaria aclaró que por ahora el monumento permanecerá en su lugar y que se han recibido varias propuestas de la comunidad china, compuesta por ciudadanos panameños, buscando un consenso sobre la reconstrucción.