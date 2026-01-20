Monumento chino: Ministerio de Cultura evalúa propuestas para la reconstrucción

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, brindó detalles sobre el proceso de reconstrucción del monumento chino en Panamá durante una entrevista en Telemetro Reporta, señalando que existen varias propuestas, pero que aún se sigue un proceso administrativo y de planificación.

Herrera explicó que el terreno donde se encuentra el monumento pertenece a la Caja de Ahorros, por lo que cualquier intervención requiere acuerdos formales y estudios de inversión.

“Para nosotros sería ideal dejarlo ahí; es la propuesta comprendiendo... esperemos que el puente de las Américas se quede ahí siempre”, indicó la ministra.

La funcionaria aclaró que por ahora el monumento permanecerá en su lugar y que se han recibido varias propuestas de la comunidad china, compuesta por ciudadanos panameños, buscando un consenso sobre la reconstrucción.