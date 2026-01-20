  1. Inicio
Monumento chino: Ministerio de Cultura evalúa propuestas para la reconstrucción

La reconstrucción del Monumento Chino avanza entre análisis y trámites administrativos Cedida
Emiliana Tuñón
  • 20/01/2026 12:04
La ministra de Cultura indicó que aún no se define quién asumirá los costos de la reconstrucción del Monumento Chino.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, brindó detalles sobre el proceso de reconstrucción del monumento chino en Panamá durante una entrevista en Telemetro Reporta, señalando que existen varias propuestas, pero que aún se sigue un proceso administrativo y de planificación.

Herrera explicó que el terreno donde se encuentra el monumento pertenece a la Caja de Ahorros, por lo que cualquier intervención requiere acuerdos formales y estudios de inversión.

“Para nosotros sería ideal dejarlo ahí; es la propuesta comprendiendo... esperemos que el puente de las Américas se quede ahí siempre”, indicó la ministra.

La funcionaria aclaró que por ahora el monumento permanecerá en su lugar y que se han recibido varias propuestas de la comunidad china, compuesta por ciudadanos panameños, buscando un consenso sobre la reconstrucción.

“No puedo avanzar porque hay pasos administrativos que cumplir; necesitamos definir quién asumirá los costos, limpiar y reparar el monumento, y asegurar que la inversión sea adecuada”, añadió Herrera.

La ministra señaló que el gobierno está dispuesto a colaborar, al igual que la comunidad china, y posiblemente también la alcaldía y la Caja de Ahorros, pero todo requiere cotizaciones y procedimientos legales antes de ejecutar el proyecto.

Finalmente, Herrera aseguró que la decisión se tomará de manera justa y responsable, buscando siempre lo que sea mejor para la comunidad china y para el pueblo panameño.

