MOP señala que reparación de Las Américas requiere contar con el Cuarto Puente

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, aseguró que la estructura del Puente de las Américas se mantiene sólida, aunque reconoció que la superficie de rodadura presenta un deterioro significativo y requiere trabajos de reparación que, por ahora, dependen de la entrada en operación del Cuarto Puente sobre el Canal.
Durante una entrevista este domingo en el programa Cara a Cara de Telemetro, Andrade explicó que las restricciones que actualmente se mantienen en el Puente de las Américas responden a condiciones establecidas desde años atrás y que buscan preservar el estado de la losa, particularmente ante el paso de vehículos pesados.
“Cuando pasas por el Puente de las Américas, las losas están todas parchadas”, señaló el ministro, quien recordó que al asumir el cargo encontró un hueco en la estructura de rodadura del puente. Según explicó, esta situación fue atendida y se ha logrado mantener bajo control mediante las restricciones existentes.
Andrade enfatizó que el principal problema no está en la estructura del puente, sino en su superficie de rodadura. “La estructura está sólida, no hay ninguna preocupación por eso”, afirmó, en un mensaje dirigido a brindar tranquilidad sobre las condiciones estructurales de la infraestructura.
Sin embargo, el ministro explicó que una reparación integral de la losa requiere contar con una vía alternativa. Actualmente, el Puente Centenario representa prácticamente la única alternativa cuando se realizan trabajos o se presentan situaciones que obligan a restringir el tránsito por el Puente de las Américas.
“Para poder hacer una reparación de la losa como debe ser necesitamos que el Cuarto Puente esté funcionando, porque necesitamos otro acceso”, sostuvo.
El funcionario recordó además el impacto que generó la explosión registrada en el Puente de las Américas, cuando esta infraestructura quedó fuera de servicio y el Puente Centenario tuvo que asumir el flujo vehicular. A su juicio, una situación similar durante un periodo prolongado representaría una dificultad para la movilidad del país.
“Cuando hubo la explosión, el Centenario colapsó y eso no lo puede vivir el país. Puede vivirlo un día, pero más de ahí no”, manifestó.
Por esta razón, Andrade vinculó la culminación del Cuarto Puente con la posibilidad de ejecutar posteriormente reparaciones sustanciales, tanto menores como mayores, en el Puente de las Américas, sin comprometer de manera significativa la movilidad entre ambas zonas.
Sobre el proyecto del Cuarto Puente, el ministro informó que la obra cerró septiembre 2026 con un avance de 42%. Recordó que cuando comenzaron los trabajos bajo esta administración, el proyecto no alcanzaba el 1% de ejecución.
Andrade destacó que, desde la primera excavación realizada en agosto de 2024, la obra ha alcanzado ese nivel de avance en aproximadamente dos años y un mes.
En cuanto a los recientes incidentes relacionados con condiciones de seguridad en el proyecto, el ministro los calificó como irregularidades menores, aunque recalcó que deben ser corregidas.
Según explicó, las inspecciones fueron realizadas conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), y las situaciones identificadas fueron atendidas en un periodo de 24 horas.
Andrade indicó además que la fecha prevista para la entrega del proyecto se mantiene, aunque reconoció que eventuales paralizaciones podrían generar afectaciones al cronograma. No obstante, señaló que corresponde al contratista garantizar que las áreas de trabajo operen bajo condiciones adecuadas y con un cumplimiento del 100% de las medidas requeridas.
La estimación del MOP es que el acceso este del Cuarto Puente pueda estar habilitado en diciembre de 2028.
Actualmente, los trabajos avanzan en distintos frentes de construcción, entre ellos la terminación de pilotes y cabezales, la construcción de columnas y las labores en el área del cerro Sosa. El ministro aseguró que las actividades se mantienen de manera simultánea en los diferentes puntos del proyecto.
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