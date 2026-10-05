MOP señala que reparación de Las Américas requiere contar con el Cuarto Puente

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, aseguró que la estructura del Puente de las Américas se mantiene sólida, aunque reconoció que la superficie de rodadura presenta un deterioro significativo y requiere trabajos de reparación que, por ahora, dependen de la entrada en operación del Cuarto Puente sobre el Canal.

Durante una entrevista este domingo en el programa Cara a Cara de Telemetro, Andrade explicó que las restricciones que actualmente se mantienen en el Puente de las Américas responden a condiciones establecidas desde años atrás y que buscan preservar el estado de la losa, particularmente ante el paso de vehículos pesados.

“Cuando pasas por el Puente de las Américas, las losas están todas parchadas”, señaló el ministro, quien recordó que al asumir el cargo encontró un hueco en la estructura de rodadura del puente. Según explicó, esta situación fue atendida y se ha logrado mantener bajo control mediante las restricciones existentes.

Andrade enfatizó que el principal problema no está en la estructura del puente, sino en su superficie de rodadura. “La estructura está sólida, no hay ninguna preocupación por eso”, afirmó, en un mensaje dirigido a brindar tranquilidad sobre las condiciones estructurales de la infraestructura.

Sin embargo, el ministro explicó que una reparación integral de la losa requiere contar con una vía alternativa. Actualmente, el Puente Centenario representa prácticamente la única alternativa cuando se realizan trabajos o se presentan situaciones que obligan a restringir el tránsito por el Puente de las Américas.

“Para poder hacer una reparación de la losa como debe ser necesitamos que el Cuarto Puente esté funcionando, porque necesitamos otro acceso”, sostuvo.

El funcionario recordó además el impacto que generó la explosión registrada en el Puente de las Américas, cuando esta infraestructura quedó fuera de servicio y el Puente Centenario tuvo que asumir el flujo vehicular. A su juicio, una situación similar durante un periodo prolongado representaría una dificultad para la movilidad del país.

“Cuando hubo la explosión, el Centenario colapsó y eso no lo puede vivir el país. Puede vivirlo un día, pero más de ahí no”, manifestó.

Por esta razón, Andrade vinculó la culminación del Cuarto Puente con la posibilidad de ejecutar posteriormente reparaciones sustanciales, tanto menores como mayores, en el Puente de las Américas, sin comprometer de manera significativa la movilidad entre ambas zonas.