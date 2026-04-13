Moradores de El Chorrillo denuncian abusos tras operativos por asesinato de policía

Un fuerte despliegue policial mantiene en tensión al corregimiento de El Chorrillo, en la ciudad de Panamá, luego del asesinato de una unidad de la Policía Nacional ocurrido hace aproximadamente 12 horas, hecho que ha provocado operativos masivos y reclamos de la comunidad.

El hecho que detonó el operativo

La situación se originó tras un tiroteo registrado la noche del domingo 12 de abril, en el que un sargento segundo de la Policía Nacional perdió la vida tras recibir un disparo en el pecho mientras se encontraba en servicio.

El agente fue trasladado a un centro médico, pero falleció debido a la gravedad de la herida. En el mismo incidente, otra unidad policial resultó herida.

Las autoridades informaron que el ataque fue perpetrado por presuntos pandilleros y que, tras el crimen, se activó un operativo para dar con los responsables, quienes en su mayoría permanecen prófugos.

Más de 100 unidades en el barrio

Como respuesta inmediata, la Policía Nacional desplegó más de 100 unidades en distintos sectores de El Chorrillo, realizando allanamientos, inspecciones y recorridos intensivos.

Con el objetivo de ubicar a los responsables del homicidio y contener posibles hechos de violencia en una zona donde operan múltiples pandillas.

Este tipo de operativos no es aislado. El área ha sido identificada como uno de los puntos más complejos en materia de seguridad, con presencia de varias estructuras delictivas.

Residentes denuncian excesos

Sin embargo, el despliegue ha generado un fuerte rechazo entre los residentes.

Habitantes del sector denuncian que las unidades policiales están ingresando a los apartamentos de forma agresiva y tratando a todos como sospechosos.

“Nos tiran al patio como si fuéramos pandilleros”, expresan vecinos, quienes aseguran que la mayoría son personas trabajadoras sin vínculos con el crimen.

El reclamo principal: no pagar todos por culpa de unos pocos.

“Aquí también hay gente buena”

En medio del operativo, la comunidad insiste en que El Chorrillo no puede ser reducido a la violencia.

“Aquí también hay gente buena”, repiten residentes, en un llamado a las autoridades para que diferencien entre delincuentes y ciudadanos.