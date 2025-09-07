Mulino cierra su gira en Japón destacando a Panamá como hub logístico

El presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, concluyó este fin de semana su gira oficial por Tokio y Osaka, destacando a Panamá como la <b>mejor opción de entrada para las empresas japonesas interesadas en expandirse hacia Centro y Suramérica</b>.En una recepción celebrada en Osaka, con la participación de más de 300 empresarios y diplomáticos, <b>Mulino resaltó que Japón ha demostrado visión y compromiso al invertir en Panamá</b>, y que ahora el país busca dar un paso más en la relación bilateral.<i>'Queremos atraer más empresas japonesas para que no solo exporten a través de Panamá, sino que produzcan, innoven y generen empleo directamente en nuestro territorio, consolidando así a Panamá como el socio estratégico natural de Japón en América Latina'</i>, expresó el <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">mandatario.</a></b>Acompañado por la primera dama, <b><a href="/tag/-/meta/maricel-cohen-de-mulino">Maricel Cohen de Mulino</a></b>, el presidente expuso que Panamá ofrece un punto de entrada privilegiado hacia mercados que suman más de <b>320 millones de consumidores</b>. Recordó además que el país se asoció recientemente al <b><a href="/tag/-/meta/mercosur">Mercosur</a></b>, lo que fortalece su posición como plataforma para potenciar el comercio con ese bloque.Mulino también subrayó la importancia de la participación panameña en la <b>Expo Osaka 2025</b>, que calificó como un espacio único para mostrar al mundo las oportunidades de Panamá como <b>hub logístico, centro de conexión global y modelo de sostenibilidad</b>.En materia ambiental, el mandatario reafirmó el compromiso del país en convertirse en un <b>referente regional en energías renovables y economía verde</b>, destacando el interés en aprender de la experiencia japonesa en manejo de residuos sólidos, transporte sostenible y tecnologías de captura de carbono.Durante el acto en Osaka, el vicegobernador <b>Yamaguchi Nobuhiko</b> reconoció los más de 120 años de relaciones entre ambos países y resaltó las acciones de Panamá en materia ambiental. También destacó la firma de acuerdos entre las cámaras de comercio de Japón y Panamá, así como entre la <b><a href="/tag/-/meta/amp-autoridad-maritima-de-panama">Autoridad Marítima de Panamá (AMP)</a></b> y dos empresas marítimas niponas.