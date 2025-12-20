Mulino es recibido por Lula en la Cumbre del Mercosur

El presidente José Raúl Mulino participa este sábado en la LXVII Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), que se celebra en Brasil, como parte del proceso de acercamiento de Panamá al bloque regional. Durante su intervención, el mandatario expondrá ante los jefes de Estado la normativa que respalda el Acuerdo de Complementación Económica (ACE-76), paso clave para fortalecer la posición del país como Estado asociado del Mercosur.

Esta será la segunda participación oficial de Panamá en una cumbre del bloque, luego de su debut en Argentina. En esa ocasión, el país resaltó su compromiso con la integración regional, su plataforma logística y comercial, los avances en transparencia fiscal y la importancia de proyectos estratégicos vinculados al Canal de Panamá, elementos que refuerzan su rol como socio estratégico en la región.

El presidente Mulino llegó a la cumbre acompañado de los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas), Julio Moltó (Comercio e Industrias), Javier Martínez - Acha (Relaciones Exteriores) y el viceministro de Comercio Interior, Eduardo Arango.