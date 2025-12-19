Mulino lleva a Brasil la propuesta de Panamá como ‘hub’ logístico del Mercosur

El presidente José Raúl Mulino viajó este viernes 19 de diciembre a la localidad de Foz de Iguazú, Brasil, con el objetivo de consolidar el posicionamiento de Panamá como Estado asociado del Mercosur.

Mulino también tiene el objetivo de avanzar en una agenda de integración económica que permita ampliar mercados, atraer inversión y fortalecer el rol logístico del país en la región.

El mandatario participará este sábado 20 de diciembre en la LXVII Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), donde Panamá realizará su segunda intervención oficial como país asociado.

En este encuentro, el mandatario presentará formalmente ante los jefes de Estado del bloque la ley que ratifica el Acuerdo de Complementación Económica (ACE-76), un paso clave para profundizar la relación con el bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La presentación y posterior depósito del instrumento de ratificación del ACE-76 permite a Panamá cumplir uno de los requisitos fundamentales para consolidar su estatus como Estado asociado, abriendo el camino para una integración gradual y ordenada al mercado suramericano.

La jefa de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio e Industrias, Linda Castillo, subrayó que el ACE-76 permite una incorporación progresiva al Mercosur, al tiempo que Panamá pone a disposición del bloque su plataforma logística y de conectividad aérea, marítima y portuaria, además de su red de acuerdos comerciales con 65 socios preferenciales en el mundo.

Este viernes también se celebra la reunión del Consejo General del Mercosur, con la participación de cancilleres y ministros de los Estados partes y asociados.

Panamá está representado en este encuentro por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, jefe del equipo negociador, y el canciller Javier Martínez-Acha, quienes revisan los avances del plan de acción del bloque.

Mulino asiste a la cumbre acompañado por los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas), y el viceministro de Comercio Interior, Eduardo Arango.