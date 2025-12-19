Mulino lleva a Brasil la propuesta de Panamá como ‘hub’ logístico del Mercosur

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">El presidente José Raúl Mulino </a>viajó este viernes 19 de diciembre a la localidad de Foz de Iguazú, Brasil, con el objetivo de <b>consolidar el posicionamiento de Panamá como Estado asociado del </b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/mercosur" target="_blank">Mercosur</a><b>.</b><b>Mulino también tiene el objetivo de</b> avanzar en una agenda de integración económica que permita ampliar mercados, atraer inversión y fortalecer el rol logístico del país en la región.El mandatario participará este sábado 20 de diciembre en la <b>LXVII Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur)</b>, donde Panamá realizará su <b>segunda intervención oficial como país asociado</b>. En este encuentro, el mandatario presentará formalmente ante los jefes de Estado del bloque la <b>ley que ratifica el Acuerdo de Complementación Económica (ACE-76)</b>, un paso clave para profundizar la relación con el bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.La presentación y posterior depósito del instrumento de ratificación del ACE-76 permite a Panamá <b>cumplir uno de los requisitos fundamentales para consolidar su estatus como Estado asociado</b>, abriendo el camino para una integración gradual y ordenada al mercado suramericano.La jefa de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio e Industrias, Linda Castillo, subrayó que el ACE-76 permite una incorporación progresiva al Mercosur, al tiempo que Panamá pone a disposición del bloque su <b>plataforma logística y de conectividad aérea, marítima y portuaria</b>, además de su red de acuerdos comerciales con <b>65 socios preferenciales en el mundo</b>.Este viernes también se celebra la reunión del <b>Consejo General del Mercosur</b>, con la participación de cancilleres y ministros de los Estados partes y asociados. Panamá está representado en este encuentro por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, jefe del equipo negociador, y el canciller Javier Martínez-Acha, quienes revisan los avances del plan de acción del bloque.<b>Mulino asiste a la cumbre acompañado por los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas), y el viceministro de Comercio Interior, Eduardo Arango.</b>