Mulino garantiza fondos para modernizar la Biblioteca Nacional y se declarará el edificio como patrimonio histórico

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió este jueves 4 de diciembre a modernización de la Biblioteca Nacional Enersto J. Castillero R. ya cuenta con los fondos que necesitaba con urgencia para este año, además de tener garantizado los recursos para su funcionamiento en los próximos períodos fiscales, y fortalecer este espacio que resguarda parte fundamental de la identidad del país, durante su conferencia de prensa.

El mandatario informó que, este avance se logra gracias a un convenio de cooperación cultural entre el Ministerio de Cultura y la Fundación Pro Biblioteca Nacional, lo que permitirá impulsar la modernización de la institución y la ejecución de proyectos esenciales como la digitalización del patrimonio documental de la nación.

Mulino destacó que la ministra de Cultura, Maruja Herrera, también anunció el “Plan Nacional de Rehabilitación, Reparación y Modernización de 40 bibliotecas” públicas a nivel nacional, una iniciativa que busca transformar estos espacios en centros de aprendizaje, inclusión y acceso a la tecnología.

El presidente también señaló que firmará el decreto que declara patrimonio histórico a la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R., y adelantó que próximamente realizará una visita a la antigua sede, la cual calificó como un monumento al descuido y al abandono, pero que resguarda un valioso tesoro documental desde los inicios de la República. Esta instalación también será incluida dentro del programa de rehabilitación de las 40 bibliotecas.

Parte de la historia de un país

La Biblioteca Nacional habia suspendido temporalmente la atención al público los días sábados debido a retrasos en la transferencia de fondos del presupuesto estatal de 2025.

Para entonces, el Ministerio de Cultura había confirmado que existe un convenio vigente por $4.2 millones, actualmente en trámite de refrendo, destinado al funcionamiento, mantenimiento, modernización y digitalización de la Biblioteca Nacional y de la red pública de bibliotecas a nivel nacional.