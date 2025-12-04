Mulino garantiza fondos para modernizar la Biblioteca Nacional y se declarará el edificio como patrimonio histórico

El presidente de la República, <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a>, se refirió este jueves 4 de diciembre a modernización de la <a href="/tag/-/meta/biblioteca-nacional-ernesto-j-castillero-r-">Biblioteca Nacional Enersto J. Castillero R</a>. ya cuenta con los fondos que necesitaba con urgencia para este año, además de tener garantizado los recursos para su funcionamiento en los próximos períodos fiscales, y fortalecer este espacio que resguarda parte fundamental de la identidad del país, durante su conferencia de prensa. El mandatario informó que, este avance se logra gracias a un convenio de cooperación cultural entre el <b><a href="/tag/-/meta/micultura-ministerio-de-cultura">Ministerio de Cultura</a> y la Fundación Pro Biblioteca Nacional</b>, lo que permitirá impulsar la modernización de la institución y la ejecución de proyectos esenciales como la digitalización del patrimonio documental de la nación.Mulino destacó que la ministra de Cultura, <a href="/tag/-/meta/maruja-herrera">Maruja Herrera</a>, también anunció el 'Plan Nacional de Rehabilitación, Reparación y Modernización de 40 bibliotecas' públicas a nivel nacional, una iniciativa que busca transformar estos espacios en centros de aprendizaje, inclusión y acceso a la tecnología.El presidente también señaló que firmará el decreto que declara patrimonio histórico a la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R., y adelantó que próximamente realizará una visita a la antigua sede, la cual calificó como un monumento al descuido y al abandono, pero que resguarda un valioso tesoro documental desde los inicios de la República. Esta instalación también será incluida dentro del programa de rehabilitación de las 40 bibliotecas.<b>Parte de la historia de un país</b>La Biblioteca Nacional habia suspendido temporalmente la atención al público los días sábados debido a retrasos en la transferencia de fondos del presupuesto estatal de 2025. Para entonces, el Ministerio de Cultura había confirmado que existe un convenio vigente por $4.2 millones, actualmente en trámite de refrendo, destinado al funcionamiento, mantenimiento, modernización y digitalización de la Biblioteca Nacional y de la red pública de bibliotecas a nivel nacional.