Mulino mueve ficha en Grecia: Panamá busca blindar su flota y atraer más barcos bajo su bandera

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llevó este jueves a Grecia una de las apuestas económicas y marítimas más importantes para el país: fortalecer la competitividad del Registro de Naves panameño y consolidar la posición de la bandera nacional en uno de los mercados navieros más influyentes del mundo.

Durante una reunión celebrada en el Consulado General de Panamá en El Pireo, considerado uno de los principales centros marítimos internacionales, Mulino destacó que su administración está impulsando estrategias basadas en eficiencia, innovación tecnológica y modernización de procesos para ofrecer una atención más rápida y efectiva a los armadores.

Panamá busca fortalecer su liderazgo marítimo

El mandatario resaltó la importancia de Grecia para la industria marítima panameña. Actualmente, cerca de 500 embarcaciones griegas navegan bajo bandera panameña, una cifra que convierte al país europeo en un socio estratégico para el registro naval nacional.

La reunión sirvió para evaluar nuevas iniciativas destinadas a fortalecer la competitividad de Panamá frente a otros registros internacionales y atraer más inversiones vinculadas al sector marítimo.

“Queremos brindar un servicio más ágil y eficiente a nuestros clientes actuales y futuros”, fue uno de los mensajes centrales transmitidos durante el encuentro.

Tecnología y modernización, las claves de la estrategia

Entre los temas abordados estuvieron la implementación de nuevas herramientas tecnológicas para optimizar los servicios del Registro de Naves y mejorar la experiencia de los usuarios.

Además, las autoridades analizaron mecanismos para mantener la posición privilegiada de Panamá dentro de la industria marítima global, un sector que representa una de las principales fuentes de ingresos y prestigio internacional para el país.

La preocupación por las embarcaciones retenidas en China

Uno de los asuntos más sensibles discutidos durante la reunión fue la situación de algunas embarcaciones panameñas que enfrentan dificultades operativas en China.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de evaluar alternativas al más alto nivel para evitar que estas situaciones continúen afectando la competitividad de la bandera panameña y generen incertidumbre entre los armadores internacionales.

Una delegación de alto nivel acompaña a Mulino

El presidente estuvo acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, así como por destacadas figuras del sector público y privado, entre ellas Alberto Alemán Zubieta, Alberto Vallarino y Aurelio Barría.

También participaron representantes de la Autoridad Marítima de Panamá, responsables de impulsar las estrategias que buscan mantener a la bandera panameña entre las más competitivas y reconocidas del mundo.