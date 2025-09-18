Mulino: No hemos pensado en restaurar relaciones diplomáticas con Venezuela

“La crisis venezolana que no termina, al contrario se agrava, produjo múltiples consecuencias, la ruptura de las relaciones completas fue una de ellas”, así se refirió el presidente José Raúl Mulino en su conferencia de prensa semanal sobre las relaciones diplomáticas entre Panamá y Venezuela.

A finales del mes de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la Sección Consular de la República de Panamá en la República Bolivariana de Venezuela reanudaba sus servicios.

Sin embargo, esta medida no significa que las relaciones diplomáticas entre ambos países hayan sido restablecidas, así lo dejó claro Mulino.

“No hemos restaurado, ni hemos pensado en restaurar relaciones diplomáticas, pero sí las consultares”, afirmó.