Mulino recibe cartas credenciales de cinco nuevos embajadores en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este martes 24 de marzo a los embajadores de Italia, Cuba, Finlandia, Argelia y la República Checa, formalizando su acreditación y fortaleciendo los vínculos diplomáticos con Panamá.

El acto protocolar tuvo lugar en el Palacio de las Garzas, donde el presidente Mulino, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, dio la bienvenida a los diplomáticos y conversó con ellos sobre temas de interés bilateral.

La primera en ser recibida fue Giuditta Giorgio, embajadora de Italia en Panamá, seguida por Orestes Pérez Pérez, embajador de Cuba.

También fueron acreditados Messaoud Mehila, embajador de la República de Argelia Democrática y Popular en México y concurrente en Panamá; Elija Rotinen, embajadora de Finlandia residente en Colombia y concurrente en Panamá; y Lenka Pokorná, embajadora de la República Checa, también residente en Colombia y concurrente en el istmo.

Con esta ceremonia, Panamá refuerza sus relaciones diplomáticas y estrecha lazos con países de Europa, América Latina y África, consolidando su posición como un centro estratégico de cooperación internacional en la región.