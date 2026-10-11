  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Mulino recorre zonas afectadas en Herrera y anuncia medidas de apoyo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, conversando con pobladores de la provincia de Herrera
El presidente de la República, José Raúl Mulino, conversando con pobladores de la provincia de Herrera José Raúl Mulino
Por
Lourdes García Armuelles
  • 11/10/2026 10:53
El presidente reconoció que las áreas más distantes de la región de Azuero han sido de las más impactadas, pero aseguró que desde ayer comenzaron a llegar suministros y asistencia

La provincia de Herrera se convirtió este domingo en el sitio de visita que realizó el presidente de la República, José Raúl Mulino, dentro del recorrido que realiza para conversar con los afectados por el terremoto del viernes y supervisar las acciones de respuesta del gobierno.

Durante su visita al hospital Cecilio Castillero, Mulino anunció la instalación de carpas refrigeradas con aire acondicionado para atender a los pacientes y mitigar las condiciones de calor y humedad.

“Hoy me alegra saber que ya estamos resolviendo el tema de las carpas refrigeradas... poco a poco”, expresó el mandatario.

El presidente reconoció que las áreas más distantes de la región de Azuero han sido de las más impactadas, pero aseguró que desde ayer comenzaron a llegar suministros y asistencia.

Señaló que helicópteros del SENAE trasladaron agua y alimentos secos a comunidades como Tonosí, donde los pobladores permanecían en carpas.

“Lo bueno dentro de todo lo que ha pasado es que no hay víctimas y que el pueblo panameño está tranquilo. Lo material lo vamos a resolver, pero lo importante es que no hay víctimas y eso es un milagro”, subrayó.

Mulino también informó que el ministro de Educación reportó daños en varias escuelas y que, como medida preventiva, mañana lunes no habrá clases a nivel nacional en centros públicos y privados, con el objetivo de garantizar seguridad y retomar actividades el martes.

El mandatario estuvo acompañado por ministros y directores de instituciones como la Caja de Seguro Social, quienes evaluaron las instalaciones afectadas.

Adelantó que su recorrido continuará hacia comunidades de montaña como Las Minas y Pozo, reafirmando el compromiso del gobierno con las zonas más golpeadas.

VIDEOS

Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...

Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ( Ricardo Maldonado Rozo / EFE )

El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...

Lo Nuevo