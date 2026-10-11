Mulino recorre zonas afectadas en Herrera y anuncia medidas de apoyo

La provincia de Herrera se convirtió este domingo en el sitio de visita que realizó el presidente de la República, José Raúl Mulino, dentro del recorrido que realiza para conversar con los afectados por el terremoto del viernes y supervisar las acciones de respuesta del gobierno. Durante su visita al hospital Cecilio Castillero, Mulino anunció la instalación de carpas refrigeradas con aire acondicionado para atender a los pacientes y mitigar las condiciones de calor y humedad. “Hoy me alegra saber que ya estamos resolviendo el tema de las carpas refrigeradas... poco a poco”, expresó el mandatario.

El presidente reconoció que las áreas más distantes de la región de Azuero han sido de las más impactadas, pero aseguró que desde ayer comenzaron a llegar suministros y asistencia. Señaló que helicópteros del SENAE trasladaron agua y alimentos secos a comunidades como Tonosí, donde los pobladores permanecían en carpas. “Lo bueno dentro de todo lo que ha pasado es que no hay víctimas y que el pueblo panameño está tranquilo. Lo material lo vamos a resolver, pero lo importante es que no hay víctimas y eso es un milagro”, subrayó.