Mulino respalda costos de zarzos del MOP: ‘Estamos cumpliendo’

La investigación mostró que <b>los primeros 50 zarzos fueron adjudicados por invitación por $18.1 millones, lo que equivale a un promedio de $358 mil por estructura y casos que alcanzan el medio millón</b>. Estas cifras superan más del triple de proyectos similares licitados en años recientes por municipios de la comarca y zonas cercanas, así como de estimaciones de la <b>Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (Fudespa)</b>, que calculó costos entre $100 mil y $150 mil dólares por puente.Ante los cuestionamientos, <b>el MOP argumentó que las condiciones geográficas influyen directamente en los costos y defendió el mecanismo excepcional de contratación, al señalar que una licitación pública podría haber demorado hasta seis meses</b>.