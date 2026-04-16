Mulino respalda costos de zarzos del MOP: ‘Estamos cumpliendo’

El presidente José Raúl Mulino defendió este jueves la aprobación de nuevos recursos para la construcción de zarzos en la comarca Ngäbe Buglé y aseguró que los costos del proyecto responden a las dificultades logísticas de trabajar en zonas de difícil acceso. “Algunos toman días en llegar con maquinaria, en otros casos mucho más porque no existen caminos. Estamos cumpliendo y esperamos culminar esta labor que no es fácil”, afirmó durante una conferencia con medios. El mandatario sostuvo que la limitada cobertura de la reciente gira del Ministerio de Obras Públicas (MOP) refleja la complejidad del terreno y respaldó las explicaciones del ministro José Luis Andrade sobre los costos del programa. Según dijo, cada estructura implica condiciones distintas que elevan los valores finales de construcción. Durante la misma jornada, a la que también asistió La Estrella de Panamá, Andrade detalló el alcance del plan gubernamental: la promesa oficial es levantar 100 zarzos en la región. Los primeros 50 se encuentran en ejecución y el Gobierno prepara una nueva convocatoria para contratar entre 15 y 20 adicionales.

El titular del MOP explicó que el proyecto requerirá abrir entre 20 y 30 kilómetros de caminos, ya que algunos pasos demandan habilitar accesos de hasta siete kilómetros para transportar maquinaria y materiales. También, indicó que los primeros trabajos deberían concluir entre julio y agosto, mientras que el resto iniciaría el próximo verano. Las obras beneficiarán a comunidades de la comarca norte y sur, con énfasis en el distrito de Kankintú. La inversión asciende a unos $18 millones en la primera etapa y $12 millones en la segunda. Andrade afirmó que su visita a la zona buscó inspeccionar los avances y escuchar directamente a las comunidades. “Lo que no se esté haciendo con gusto lo anotamos y lo ponemos en práctica”, prometió ante residentes. Las declaraciones se produjeron tras la publicación del reportaje de La Estrella de Panamá titulado ‘Zarzos en Ngäbe Buglé: contratos directos y al triple del precio’, que reveló que las estructuras solicitadas desde septiembre de 2024 por docentes y padres comenzaron a contratarse de forma excepcional hasta febrero de este año, mediante compras directas publicadas en el portal Panamá Compra.

La investigación mostró que los primeros 50 zarzos fueron adjudicados por invitación por $18.1 millones, lo que equivale a un promedio de $358 mil por estructura y casos que alcanzan el medio millón. Estas cifras superan más del triple de proyectos similares licitados en años recientes por municipios de la comarca y zonas cercanas, así como de estimaciones de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (Fudespa), que calculó costos entre $100 mil y $150 mil dólares por puente. Ante los cuestionamientos, el MOP argumentó que las condiciones geográficas influyen directamente en los costos y defendió el mecanismo excepcional de contratación, al señalar que una licitación pública podría haber demorado hasta seis meses.