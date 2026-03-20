Mulino sanciona Ley No. 513: pasantías pagadas abrirán empleo a jóvenes en Panamá

El presidente José Raúl Mulino sancionó este viernes 20 de marzo la Ley No. 513 de 20 de marzo de 2026, una normativa que abre nuevas oportunidades de formación, pasantías y acceso al empleo formal para jóvenes en el país.

La ley crea el Programa de Pasantía para incentivar el trabajo formal en el sector privado, convirtiéndose en la primera regulación en América Latina que establece pasantías remuneradas. La iniciativa está dirigida a jóvenes entre 18 y 25 años —o menores con título de educación media— provenientes de formación académica, técnica o vocacional.

FORMACIÓN

El programa permitirá a los participantes integrarse a empresas privadas u organizaciones sin fines de lucro para desarrollar habilidades prácticas y adquirir experiencia laboral real, un factor clave para facilitar su inserción en el mercado laboral.

Las pasantías tendrán una duración máxima de un año, con jornadas de hasta 40 horas semanales. Durante ese periodo, los jóvenes recibirán un apoyo económico mensual de $450, concebido como un subsidio sin carácter salarial, por lo que no estará sujeto a descuentos fiscales ni de seguridad social.

OPORTUNIDADES

Aunque la pasantía no genera una relación laboral automática, la ley abre la puerta a que, al finalizar el proceso, las empresas puedan contratar formalmente a los participantes bajo las normas del Código de Trabajo.

Además, las compañías deberán garantizar condiciones seguras mediante la contratación de pólizas de riesgo profesional, reforzando así el enfoque de aprendizaje con protección.

LÍMITES

El programa permitirá la participación de empresas nacionales e internacionales establecidas en Panamá, pero con límites para evitar la sustitución de empleos formales:

Hasta 2 pasantes en empresas de hasta 50 trabajadores

Hasta 4 pasantes en planillas de 50 a 100

Hasta 6 pasantes en empresas de 100 a 200

Hasta el 3% de la planilla en empresas mayores

El incumplimiento de estas disposiciones podrá generar multas de entre $250 y $500.

SUPERVISIÓN

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral habilitará mecanismos confidenciales para que los pasantes puedan denunciar abusos, acoso o incumplimientos, garantizando un entorno seguro y transparente.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, destacó que la ley representa un avance significativo en la generación de oportunidades reales para la juventud.

“Es una ley que ayuda a los jóvenes a tener habilidades, experiencia y prepararse mejor para el mercado laboral”, afirmó.Impacto en empleo juvenil

El programa tendrá una duración inicial de tres años, prorrogables por un periodo adicional, y busca reducir el desempleo juvenil mediante formación práctica y acceso a oportunidades reales en el sector privado.