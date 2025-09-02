Proponen nueva ley de pasantías en Panamá: ¿Qué ofrece el programa de $450 mensuales?

La <b>propuesta de Ley No. 29-25 </b>de la<a href="/tag/-/meta/jackeline-munoz"> <b>ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz Cedeño</b></a>, contempla que los jóvenes de 18 a 25 años adquieran experiencia en empresas y organizaciones tanto nacionales como internacionales, con una <b>asignación mensual de 450 dólares y póliza privada de riesgo,</b> en una pasantía con una duración <b>máxima de un año.</b>Este lunes durante el pleno, la ministra Muñoz presentó el proyecto en la <a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a>, el cual <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/450-para-pasantes-el-nuevo-programa-que-aprobo-el-gobierno-EH15561306" target="_blank">fue previamente aprobado por el Consejo de Gabinete. </a></b>La iniciativa invita a las empresas y organizaciones legalmente establecidas en Panamá a que se sumen al <b>Programa de Pasantías</b> de forma voluntaria e incorporen a jóvenes de acuerdo al tamaño y planilla de su entidad.