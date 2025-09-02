Proponen nueva ley de pasantías en Panamá: ¿Qué ofrece el programa de $450 mensuales?

La propuesta de Ley No. 29-25 de la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz Cedeño, contempla que los jóvenes de 18 a 25 años adquieran experiencia en empresas y organizaciones tanto nacionales como internacionales, con una asignación mensual de 450 dólares y póliza privada de riesgo, en una pasantía con una duración máxima de un año.

Este lunes durante el pleno, la ministra Muñoz presentó el proyecto en la Asamblea Nacional, el cual fue previamente aprobado por el Consejo de Gabinete.

La iniciativa invita a las empresas y organizaciones legalmente establecidas en Panamá a que se sumen al Programa de Pasantías de forma voluntaria e incorporen a jóvenes de acuerdo al tamaño y planilla de su entidad.