Mulino viajará a Nueva York para asistir a la ONU y operarse

La próxima semana, el presidente José Raúl Mulino inicia una nueva gira internacional. En esta ocasión, el destino será la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

Su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas será uno de los objetivos principales, en su discurso hará una evaluación de los avances que a tenido el país durante el último año.

Entre estos puntos hará “énfasis en el esfuerzo que hicimos para cerrar Darién, que como recordarán fue un tema importante en mi mensaje del año anterior, mostrando no solamente nuestra disposición a cerrar esa frontera difícil y complicada sino también en el costo ecológico del medio ambiente panameño que toda esa caravana de gente hizo y dañó durante tanto tiempo sin mayor consecuencias”.

Asimismo, “hará un esfuerzo por reiterar la posición panameña del multilateralismo como una de mis herramientas de política exterior durante mi gobierno”.

¿Qué incluye la agenda del presidente Mulino en Nueva York?

Mulino también hará referencia al conflicto en Ucrania y, precisamente, compartirá con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski durante uno de los foros en la ONU.

Igualmente, se pronunciará sobre lo que está ocurriendo en Catar. Recientemente, Panamá codenó el ataque a edificios ligados a miembros del brazo político del movimiento islamista palestino Hamás, en Doha.

El Presidente participará del Consejo de Seguridad que tendrá el mandatario de Eslovenia.

El presidente Mulino se someterá a una cirugía en Nueva York

Durante la conferencia de prensa, Mulino aprovechó para revelar se someterá a una cirugía ambulatoria durante su estancia en Nueva York.

La misión oficial de Mulino será hasta el día miércoles 24 de septiembre y el jueves se someterá a “una pequeña cirugía en este hombro” señalando el izquierdo.

Explicó que se trata de un problema de hueso, que le está generando mucho dolor. La operación se desarrollará en el Hospital de Cirugías Especiales de Nueva York.

“Lo pago yo, por supuesto”, dijo sobre el costo de la operación.

“Regresaré el domingo 28 a Panamá, para lunes estar en mi puesto”, aseguró.