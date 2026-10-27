Mulino y Marco Rubio hablan sobre ayuda a damnificados del terremoto y elección del secretario general de la ONU

El presidente José Raúl Mulino sostuvo la mañana de este martes 27 de octubre una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que abordaron la cooperación bilateral para atender a los damnificados del terremoto de este viernes 9 de octubre, la situación de la democracia en la región y la próxima elección del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Durante la conversación, Mulino agradeció al Gobierno estadounidense por la asistencia humanitaria y el envío de personal especializado para atender a las personas afectadas por el sismo y evaluar los daños estructurales en las zonas impactadas.

Según la información divulgada por el Ejecutivo panameño sobre el diálogo, la cooperación estadounidense ha contribuido a las labores de atención y evaluación de daños que sirven de apoyo a los trabajos de reconstrucción que se encuentran en marcha en Panamá.

Otro de los temas abordados fue la elección del próximo secretario o secretaria general de las Naciones Unidas.

Mulino y Rubio coincidieron en la importancia de alcanzar un amplio consenso para escoger a la persona que ocupará el máximo cargo de la organización internacional.

Durante el intercambio, el mandatario panameño destacó la posición de América Latina y el Caribe, que aspiran a que se considere la práctica no escrita de rotación regional en la selección del secretario general.

En ese sentido, Mulino planteó que, siguiendo esa tradición, el próximo secretario general de la ONU debería ser una figura de América Latina o el Caribe.

La elección del nuevo titular de Naciones Unidas forma parte de las discusiones diplomáticas sobre el futuro liderazgo del organismo y la búsqueda de acuerdos entre sus Estados miembros.