‘No es mía’: empresario panameño niega vínculos con cargamento de droga de la nave Oceanic Tug

El ingeniero <b>Pablo Torres Chong</b> emitió este lunes un comunicado en el que se deslinda de cualquier relación con la nave <b>Oceanic Tug</b>, luego de que distintos medios digitales y escritos lo mencionaran en publicaciones relacionadas con recientes hechos investigados por las autoridades <b>por encontrar 13.5 toneladas de sustancias ilícitas en dicha embarcación</b>.Ante esta situación, Torres Chong, junto su abogado, José María Castillo <b>presentaron dos querellas contra los diarios de Corporación Epasa</b>, con el fin de demostrar que los medios han calumniado e injuriado al empresario.Torres Chong afirmó que <b>desde marzo de 2023 no mantiene ningún tipo de vínculo</b> con dicha embarcación, la cual fue vendida el <b>22 de marzo de 2023</b>, cumpliendo con todos los requisitos legales. Añadió que la nave fue <b>retirada del Registro Público de Naves de Panamá</b>, una baja que consta en los registros oficiales de la Autoridad Marítima de Panamá.<i>'Desde esa fecha no mantengo relación alguna de propiedad, operación, administración o representación sobre dicha nave'</i>, enfatizó, subrayando que <b>rechaza categóricamente cualquier intento de vincularlo directa o indirectamente con actividades criminales</b>. También reiteró su repudio al narcotráfico y a cualquier actividad ilícita, y reconoció el trabajo de las autoridades en recientes acciones contra el crimen organizado, calificándolas como un <i>'golpe contundente e histórico'</i>.Con una trayectoria de más de veinte años en el sector marítimo, Torres Chong destacó su papel como socio, accionista y director en empresas dedicadas a servicios marítimos auxiliares, contribuyendo a la generación de empleo y al crecimiento económico <i>'con estricto apego a la ley'</i>.El ingeniero lamentó que <b>información imprecisa y sin verificación adecuada haya sido difundida</b>, provocando confusión y afectando su reputación. Incluso sostuvo que algunas de estas notas parecen responder a la <i>'motivación malintencionada'</i> de grupos económicos del sector marítimo.Hizo un llamado a los medios a <b>rectificar los señalamientos que considera falsos y carentes de fundamento</b>, y reafirmó su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de las normas y los valores éticos que guían su actuar personal y profesional. También aseguró que las empresas vinculadas a su conglomerado continuarán operando bajo el marco legal nacional e internacional.El pronunciamiento, dijo, busca únicamente <b>aclarar los hechos y deslindar cualquier responsabilidad presente o futura</b> en torno a la nave mencionada.