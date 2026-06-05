Obra de saneamiento en David registra avances de hasta 53 %, informa el Idaan

El proyecto de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales de la ciudad de David registra avances físicos de hasta 53 % en algunos de sus componentes y beneficiará a más de 56 mil habitantes de la capital chiricana y comunidades cercanas, informaron autoridades durante una inspección realizada este viernes 5 de junio.

La visita técnica fue encabezada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y el director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero González, quienes verificaron el progreso de los Grupos de Obras 1 y 2, que reportan avances de 53 % y 38 %, respectivamente.

La obra, reactivada por instrucción del presidente José Raúl Mulino, forma parte de los proyectos de infraestructura que el Gobierno mantiene bajo seguimiento para garantizar su ejecución.

Durante el recorrido, Orillac y Tercero González sostuvieron una reunión con la Junta Técnica de Chiriquí y representantes de la empresa Suez International S.A.S., encargada del desarrollo del proyecto, para conocer el estado de los trabajos y el cronograma de ejecución.

El proyecto contempla la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), tres estaciones de bombeo, más de 8,500 conexiones intradomiciliarias, 23 kilómetros de colectoras sanitarias y 110 kilómetros de redes secundarias.

Además, incluye cinco años de operación y mantenimiento una vez finalizada la construcción del sistema.

Actualmente, los trabajos se concentran en la instalación de redes secundarias, colectoras sanitarias, conexiones domiciliarias, estaciones de bombeo y estructuras asociadas a la planta de tratamiento.

Según las autoridades, esta infraestructura permitirá recolectar, transportar y tratar las aguas residuales generadas en la ciudad de David.

El proyecto también contempla una colectora complementaria que permitirá integrar al sistema sanitario instalaciones como el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, el Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía y la Universidad Autónoma de Chiriquí.

Las autoridades señalaron que la obra busca ampliar la cobertura del sistema de saneamiento y fortalecer la gestión de las aguas residuales en la ciudad.

Durante la inspección participaron además la gobernadora de Chiriquí, Aixa Santamaría; el presidente del Consejo Provincial de Chiriquí, Guillermo Álvarez; y el alcalde de David, Joaquín de León.

Orillac indicó que el proyecto se mantiene bajo supervisión gubernamental para garantizar su culminación y puesta en funcionamiento, mientras que Tercero reiteró el compromiso del Idaan de continuar impulsando la ejecución de la obra en coordinación con las instituciones involucradas.

La jornada incluyó además una reunión con la Junta Técnica de Chiriquí para revisar el avance de proyectos de agua potable desarrollados por el Idaan y el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible en la provincia.