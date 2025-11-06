Obras inconclusas del proyecto ‘El Chorrillo avanza’ generan malestar entre residentes

Caminar por las calles de <b><a href="/tag/-/meta/el-chorrillo">El Chorrillo</a></b>, se ha convertido en una tarea peligrosa, según residentes, no por la inseguridad sino por <b>el mal estado de las vías y aceras</b>. Tras más de tres años del inicio del proyecto de renovación urbana <b>‘El Chorrillo avanza’</b>, <b>las obras permanecen inconclusas, dejando a los residentes entre zanjas, lodo y calles inundadas</b>.Según vecinos del área, el proyecto licitado por <b>más de $62 millones</b>, buscaba renovar la red vial, el sistema de drenaje y el cableado subterráneo del histórico corregimiento. Sin embargo, <b>los avances son mínimos</b>, según denuncian los vecinos y comerciantes del área.