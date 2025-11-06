Obras inconclusas del proyecto ‘El Chorrillo avanza’ generan malestar entre residentes

Caminar por las calles de El Chorrillo, se ha convertido en una tarea peligrosa, según residentes, no por la inseguridad sino por el mal estado de las vías y aceras. Tras más de tres años del inicio del proyecto de renovación urbana ‘El Chorrillo avanza’, las obras permanecen inconclusas, dejando a los residentes entre zanjas, lodo y calles inundadas. Según vecinos del área, el proyecto licitado por más de $62 millones, buscaba renovar la red vial, el sistema de drenaje y el cableado subterráneo del histórico corregimiento. Sin embargo, los avances son mínimos, según denuncian los vecinos y comerciantes del área.

“Todas las calles de aquí están dañadas, a medias. Casi todo El Chorrillo está así, de la calle 22 hasta la 28, llenas de huecos y con montones de tierra”, relató una residente que asegura vivir entre el polvo y el agua sucia cada vez que llueve. Los testimonios coinciden en que la obra ha sido ejecutada por varias constructoras, que inician tramos y los abandonan antes de concluirlos. La empresa Centro Equipos, responsable principal del proyecto, supuestamente ha subcontratado a otras firmas, generando confusión y desorden en la ejecución, de acuerdo con los residentes. “No hay un orden. Comienzan una calle, no la terminan y saltan a otra. Así está todo El Chorrillo”, expresó otro vecino, quien asegura haber sufrido caídas por el mal estado de las aceras.

Además de las molestias por el deterioro, los residentes denuncian que la mano de obra local no ha sido aprovechada, pese a que muchos jóvenes del barrio se capacitaron en manejo de maquinaria pesada y otros oficios relacionados. “El proyecto se llama ‘El Chorrillo Avanza’, pero estamos es atrasados”, también dijeron. “Hay manos calificadas aquí, pero no las toman en cuenta. En tres años no han contratado ni a cien personas del barrio”. Los negocios también han resultado afectados. Algunos comerciantes afirman que las ventas han caído por la dificultad de acceso y que los subsidios ofrecidos son insuficientes. “Nos dijeron que ayudarían a los locales, pero los pagos son mínimos y no llegan a tiempo. Muchos negocios están pasmados”, explicó una propietaria de fonda.