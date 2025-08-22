Panamá condena ataques en Colombia y reafirma respaldo a la democracia

La <b>República de Panamá</b> expresó este jueves su enérgico rechazo frente a los ataques registrados en <b>Cali</b> y <b>Amalfi</b>, que enlutan a la hermana <b>República de Colombia</b>.En un comunicado oficial, el Gobierno panameño transmitió su <b>solidaridad al pueblo colombiano y a sus autoridades</b>, señalando que estos actos violentos representan una amenaza directa contra la <b>paz, la seguridad y la estabilidad democrática</b> del país vecino.Asimismo, Panamá reiteró su <b>respaldo firme a las instituciones democráticas de Colombia</b>, confiando en que las autoridades judiciales lograrán identificar a los responsables de estos actos criminales y someterlos a la justicia 'con todo el rigor de la ley'.El pronunciamiento también incluyó un llamado a la <b>unidad y la esperanza</b>, subrayando que la fuerza de la democracia y el <b>Estado de Derecho</b> prevalecerán sobre la violencia y el terror.