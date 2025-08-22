Panamá condena ataques en Colombia y reafirma respaldo a la democracia

La República de Panamá expresó este jueves su enérgico rechazo frente a los ataques registrados en Cali y Amalfi, que enlutan a la hermana República de Colombia.

En un comunicado oficial, el Gobierno panameño transmitió su solidaridad al pueblo colombiano y a sus autoridades, señalando que estos actos violentos representan una amenaza directa contra la paz, la seguridad y la estabilidad democrática del país vecino.

Asimismo, Panamá reiteró su respaldo firme a las instituciones democráticas de Colombia, confiando en que las autoridades judiciales lograrán identificar a los responsables de estos actos criminales y someterlos a la justicia “con todo el rigor de la ley”.

El pronunciamiento también incluyó un llamado a la unidad y la esperanza, subrayando que la fuerza de la democracia y el Estado de Derecho prevalecerán sobre la violencia y el terror.