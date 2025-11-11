Panamá financiará compra de cuatro aviones Super Tucano hasta 2034 por $76.3 millones

El Consejo de Gabinete aprobó la <b>Resolución N.° 129-25</b>, que modifica <b>la contratación para el suministro de cuatro aeronaves A-29 Super Tucano de la empresa Embraer, S. A</b>., con un costo total de <b>76.3 millones de dólares</b>, incluidos los impuestos y el financiamiento.Durante la sesión, <b>el viceministro de Seguridad, Luis Felipe Icaza,</b> explicó que la medida busca adaptar la compra a los límites fiscales establecidos por la<b> Ley de Responsabilidad Social y Fiscal</b>, pasando de una compra de contado a una adquisición financiada a nueve años, bajo el esquema de <b>Cuentas de Pagos Parciales (CPP)</b>.<i>'Inicialmente, la compra era de contado por 68 millones de dólares, pero los espacios fiscales dentro del presupuesto 2025 y 2026 no permitían cubrir ese monto', dijo.</i><b>Icaza también detalló: </b><i>'Con esta modificación, el pago se extiende hasta 2034, lo que incluso representa un alivio fiscal positivo, ya que evita comprometer dos partidas de más de 30 millones anuales y nos da margen para otras inversiones del Senan'</i>.El financiamiento fue autorizado por el <b>Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) </b>mediante la Nota MEF-2025-58001, emitida el 25 de agosto, que permite al Minseg acceder a un esquema de financiamiento de hasta 30 millones de dólares para concretar la operación.Por su parte, <b>el director general del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Luis De Gracia,</b> destacó que la adquisición representa una inversión estratégica para Panamá, que no solo refuerza las operaciones de seguridad, sino también la soberanía nacional.<i>'Después de muchos años sin renovar nuestras aeronaves, esta compra nos permitirá patrullar las 200 millas náuticas del país y garantizar la vigilancia aérea y marítima continua. Más que un gasto, es una herramienta que fortalece las capacidades operativas del Senan y protege nuestro territorio'</i>, afirmó De Gracia.El director del Senan también subrayó que estas aeronaves, de fabricación brasileña, <b>están diseñadas para misiones de vigilancia, interceptación y combate, contribuyendo directamente a la lucha contra el narcotráfico</b> y las redes criminales transnacionales que operan en la región.Icaza, en tanto, recalcó que esta inversión <i>'no debe verse solo como una compra militar, sino como una medida de seguridad nacional y prevención, que busca evitar que Panamá sea secuestrado por el crimen organizado'</i>.Con la resolución aprobada, se busca fortalecer la capacidad operativa del Senan, optimizando los recursos del Estado y asegurando un uso responsable del presupuesto público.