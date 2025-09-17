Panamá impulsa cooperación regional contra financiamiento de armas de destrucción masiva

En su rol de presidencia del Mecanismo CICTE de la <b><a href="/tag/-/meta/oea-organizacion-de-estados-americanos">Organización de los Estados Americanos (OEA)</a></b>, Panamá acoge desde hoy al 19 de septiembre el <b>Taller Subregional sobre Vínculos entre Comercio y Finanzas: Combatiendo el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva mediante el Control del Comercio Estratégico en América Latina</b>.La embajadora <b>Ana Irene Delgado</b>, representante permanente de Panamá ante la OEA, junto al <b>Segundo Secretario Carlos Ibarra</b>, participan activamente en este encuentro, que reúne a expertos y autoridades nacionales e internacionales. El taller tiene como objetivo <b>fortalecer la cooperación regional, promover la implementación de controles estratégicos y reforzar los mecanismos de prevención del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva</b>.La realización de esta actividad en la Ciudad de Panamá subraya el liderazgo del país en <b>seguridad hemisférica</b>, así como su compromiso con la <b>paz, la estabilidad y la cooperación regional</b>. Durante el taller se discutirán estrategias para <b>coordinar esfuerzos entre comercio y finanzas</b>, garantizando que el intercambio de bienes estratégicos no contribuya al desarrollo o financiamiento de armamento prohibido.<i>'La celebración de este taller refleja el compromiso de Panamá en impulsar políticas de seguridad y control estratégico que beneficien a toda la región'</i>, destacó la embajadora Delgado.