Panamá impulsa cooperación regional contra financiamiento de armas de destrucción masiva

En su rol de presidencia del Mecanismo CICTE de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Panamá acoge desde hoy al 19 de septiembre el Taller Subregional sobre Vínculos entre Comercio y Finanzas: Combatiendo el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva mediante el Control del Comercio Estratégico en América Latina.

La embajadora Ana Irene Delgado, representante permanente de Panamá ante la OEA, junto al Segundo Secretario Carlos Ibarra, participan activamente en este encuentro, que reúne a expertos y autoridades nacionales e internacionales.

El taller tiene como objetivo fortalecer la cooperación regional, promover la implementación de controles estratégicos y reforzar los mecanismos de prevención del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La realización de esta actividad en la Ciudad de Panamá subraya el liderazgo del país en seguridad hemisférica, así como su compromiso con la paz, la estabilidad y la cooperación regional. Durante el taller se discutirán estrategias para coordinar esfuerzos entre comercio y finanzas, garantizando que el intercambio de bienes estratégicos no contribuya al desarrollo o financiamiento de armamento prohibido.

“La celebración de este taller refleja el compromiso de Panamá en impulsar políticas de seguridad y control estratégico que beneficien a toda la región”, destacó la embajadora Delgado.