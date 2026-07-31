Panamá y el mundo: estos fueron los hechos que marcaron la jornada de este viernes 31 de julio

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este viernes 31 de julio por acontecimientos de alto impacto en materia de seguridad, salud, justicia, economía y deporte.

-Un ciudadano panameño será presentado ante un juez de garantías luego de ser aprehendido en flagrancia en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Las autoridades lo vinculan con una presunta red criminal dedicada a la trata de personas, por lo que enfrentará una audiencia para la legalización de su aprehensión y la formulación de cargos.

-El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) figura entre las entidades más afectadas por los recortes presupuestarios, mientras que el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Educación (Meduca) registran incrementos en sus asignaciones, en medio de los ajustes a las finanzas públicas.

-La justicia panameña condenó a un hombre de 44 años a cumplir 50 años de prisión, tras ser declarado penalmente responsable de los delitos de violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción agravada de personas menores de edad. Los hechos fueron cometidos en perjuicio de tres adolescentes, entre ellas su hijastra y dos de sus hijas biológicas.

-El Ministerio de Salud informó que el virus respiratorio sincitial (VRS) ha provocado 13 fallecimientos en Panamá durante lo que va de 2026. De esas víctimas, 12 corresponden a menores de cinco años. La entidad advirtió que la circulación del virus continúa por encima del umbral de alerta, por lo que reiteró el llamado a mantener las medidas de prevención.

-Carlos Cordeiro, asesor principal de la FIFA y uno de los colaboradores más cercanos del presidente Gianni Infantino, presentó su renuncia al organismo. La decisión fue motivada por su desacuerdo con la propuesta de vender una participación de la Copa del Mundo a inversionistas privados, un planteamiento que ha generado debate dentro del máximo organismo del fútbol mundial.