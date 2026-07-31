Panamá y el mundo: estos fueron los hechos que marcaron la jornada de este viernes 31 de julio

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este viernes 31 de julio por acontecimientos de alto impacto en materia de seguridad, salud, justicia, economía y deporte.<b>-Un ciudadano panameño será presentado ante un juez de garantías</b> luego de ser aprehendido en flagrancia en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Las autoridades lo vinculan con una presunta red criminal dedicada a la trata de personas, por lo que enfrentará una audiencia para la legalización de su aprehensión y la formulación de cargos.<b>-El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) figura entre las entidades</b> más afectadas por los recortes presupuestarios, mientras que el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Educación (Meduca) registran incrementos en sus asignaciones, en medio de los ajustes a las finanzas públicas.<b>-La justicia panameña condenó a un hombre de 44 años a cumplir 50 años de prisión</b>, tras ser declarado penalmente responsable de los delitos de violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción agravada de personas menores de edad. Los hechos fueron cometidos en perjuicio de tres adolescentes, entre ellas su hijastra y dos de sus hijas biológicas.<b>-El Ministerio de Salud informó que el virus respiratorio sincitial (VRS)</b> ha provocado 13 fallecimientos en Panamá durante lo que va de 2026. De esas víctimas, 12 corresponden a menores de cinco años. La entidad advirtió que la circulación del virus continúa por encima del umbral de alerta, por lo que reiteró el llamado a mantener las medidas de prevención.<b>-Carlos Cordeiro, asesor principal de la FIFA y uno de los colaboradores</b> más cercanos del presidente Gianni Infantino, presentó su renuncia al organismo. La decisión fue motivada por su desacuerdo con la propuesta de vender una participación de la Copa del Mundo a inversionistas privados, un planteamiento que ha generado debate dentro del máximo organismo del fútbol mundial.