Panamá y el Organismo de Energía Atómica revisan los avances de sus proyectos de cooperación

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo una reunión con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, en la que se revisaron los avances de los proyectos de cooperación que el organismo internacional mantiene con Panamá, así como nuevas áreas de colaboración en el sector salud.

Durante el encuentro, Grossi informó sobre el progreso del proyecto para la instalación de un acelerador lineal en el nuevo Hospital de Bugaba, en la provincia de Chiriquí, una iniciativa clave para el país.

Por su parte, el presidente Mulino planteó la necesidad de ampliar la cooperación hacia la capacitación técnica de profesionales panameños en el área de salud nuclear, con el objetivo de contar con personal especializado que pueda operar y dar mantenimiento a equipos de alta complejidad tecnológica.

Ante esta solicitud, el director general del OIEA se comprometió a establecer un programa de formación técnica a corto plazo, que permita preparar al recurso humano nacional de cara a la puesta en funcionamiento del acelerador lineal, prevista para finales de este año.

La reunión se desarrolló en el marco del Foro Económico Mundial, que se celebra en Davos, Suiza, y forma parte de los esfuerzos del Gobierno panameño por fortalecer la cooperación internacional en materia de salud y tecnología.