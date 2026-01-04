‘Si no hubiera transitismo, esto sería como Haití’

No, el problema es que este es un país que no aprecia mucho la historia. Yo no sé qué es lo que se enseña en las escuelas, pero pareciera que no mucho, bueno, no mucho en casi nada, por supuesto. La calidad de la educación panameña es catastrófica y eso está en gran parte gracias a la mala formación de los maestros y los profesores.Aquí se ha inventado toda clase de cosas porque no tienen computadoras. Mentira, ese no es el punto. El tema es que no hay una selección real rigurosa del cuerpo docente. La formación en la universidad es malísima. La universidad de Panamá es una catástrofe.