PANAMÁ

Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo del domingo 21 de septiembre de 2025, según la IA

Pirámide de la Lotería Nacional de Panamá para el sorteo de este domingo 21 de septiembre de 2025.
Pirámide de la Lotería Nacional de Panamá para el sorteo de este domingo 21 de septiembre de 2025.
Por
Kathyria Caicedo
  • 21/09/2025 09:15
Conoce los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 21 de septiembre de 2025.

Este domingo 21 de septiembre se llevará a cabo el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería de Panamá para este domingo 21 de septiembre:

- 2

-5

-7

Conoce los números ganadores del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá, correspondiente al domingo 7 de septiembre.

Primer Premio - 5151

Letras - CDBD

Serie - 15

Folio - 1

Segundo Premio - 4721

Tercer Premio - 8827

