Premios Juventud: Así será el operativo de seguridad en la Calzada de Amador

Panamá se convierte en el epicentro de la música latina para la realización de los Premios Juventud 2025, que se desarrollará en el Centro de Convenciones Amador, antiguo Figali Convention Center, ubicado en la Calzada de Amador.

En vista de la movilización de invitados y público al Centro de Convenciones, además del flujo vehicular hacia la provincia de Panamá Oeste se ha establecido un operativo que contará con los diversos estamentos de seguridad, desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos.

Durante la conferencia de prensa, el comisionado Eduardo Huertas, jefe de la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, destacó que uno de los objetivos es lograr que todas las movilizaciones se desarrollen en completa normalidad pese al evento.

El operativo iniciará desde las 6am del jueves 25 de septiembre, ya que desde ese momento inicia el despliegue de unidades y se activan los desvíos en la Calzada de Amador.

¿Cuáles serán los desvíos en la Calzada de Amador por los Premios Juventud?

- Primer desvío: Luego de pasar el Ministerio de Seguridad, los vehículos que se dirijan a la Calzada de Amador o al Panama Convention Center deberán tomar a la derecha hacia la vía General Juan Perón

- Hacia el Figali: Solo podrán acceder las personas que tengan boletos o acreditación para ingresar a los Premios Juventud.

- Hacia Panamá Centro: se mantendrán habilitados los dos paños en dirección la ciudad de Panamá.