Proyecto penitenciario en Las Garzas atrae 12 empresas

Un total de 12 empresas y consorcios participaron en la reunión previa y de homologación del acto público para la licitación del nuevo Centro de Resarcimiento y Rehabilitación que se construirá en el corregimiento de Las Garzas, distrito de Panamá, proyecto que tiene un precio de referencia de 85 millones de dólares.

El proceso corresponde a la licitación Pública No. 2026-0-17-01-08-LP-000006, impulsada por el Ministerio de Gobierno, a través del Departamento de Compras de la sede ministerial, y contempla el estudio, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de la nueva infraestructura penitenciaria.

De acuerdo con el aviso de convocatoria, la reunión previa y homologación se realizó el 18 de junio de 2026 a las 9:00 a.m., en las oficinas del Ministerio de Gobierno, en el Palacio de Gobierno del Casco Antiguo.

La presentación de propuestas está programada para el 14 de julio de 2026, mientras que la apertura de propuestas se realizará el mismo día.