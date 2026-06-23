Proyecto penitenciario en Las Garzas atrae 12 empresas

Durante la reunión, los posibles proponentes presentaron observaciones al pliego de cargos, principalmente sobre los requisitos financieros, la experiencia técnica exigida y las condiciones del diseño del proyecto.Entre las empresas participantes estuvieron Centro Equipos S.A. – Constructora de León, Dream Biometric, Improesa, CTL Ingeniería, Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A., Global Delfos S.A., Proinpetrol S.A., Administración y Supervisión de Obras Civiles S.A., Inversiones Fernández y Hermanos S.A., H Grupo Caribe, Ro Consulting y Constructora Cumo S.A.<b>Las observaciones se concentraron en solicitudes de extensión de plazos para la entrega de propuestas, así como en la flexibilización de requisito</b>s financieros como capital de trabajo, índices de liquidez y endeudamiento, además de la experiencia en proyectos de infraestructura similares.