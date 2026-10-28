Pueblos originarios transfronterizos reclaman derecho a una vida digna ante la CIDH

Luchar por la tierra y una vida digna bajo presiones de gobiernos, crimen organizado y empresas multinacionales es el desafío que enfrentan miles de pueblos originarios.
Líderes de varios de estos grupos se presentaron esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en audiencias realizadas en Panamá dónde también compartieron un informe detallado de los casos.
“El informe recoge, por una parte, una recopilación histórica de afectaciones desde los momentos de la colonización, las afectaciones por el caucho, por la presencia de diferentes grupos religiosos, por el extractivismo y luego ya hace un acercamiento contemporáneo a las afectaciones que tienen que ver, por un lado, con la imposición de actividades extractivas, particularmente petroleras y mineras en su territorio”, explicó María Espinoza, abogada de Amazon Frontlines y autora del informe.
“Por otro lado, un desmantelamiento progresivo y acentuado en los dos últimos años del Estado de derechos colectivos y humanos en los tres Estados. Por otro lado, un incremento de situaciones de criminalización y persecución, particularmente a través del aparato judicial de los tres Estados y de la militarización de sus territorios”, añadió.
Daniel Sisa, presidente de la Junta Administrativa de Agua Potable Jerusalén, pertenece al Cantón Las Naves de Ecuador, dónde interpusieron una acción legal para frenar a una empresa minera canadiense que planea construir una mina, comprometiendo el acceso al agua.
“Luego de 14 días de audiencia, hoy precisamente la jueza de la Unidad Judicial en Ecuador da un dictamen negando esta acción de protección a nuestras comunidades”, lamentó Sisa.
“Eso implica para nosotros una preocupación alta porque nos deja desprotegidos con el acceso al agua segura. Realmente el enfoque es claro, creemos que no hay independencia de poder judicial en el Ecuador, jueces que se acogen a dar un dictamen en derecho, estamos viendo que están siendo separados e incluso unos hasta sancionados”, denunció.
Muchos de los líderes, que participaron en una conferencia de prensa luego de la audiencia ante la CIDH, advirtieron que han sido objeto de amenazas contra sus vidas y persecución en sus países.
Sin embargo, mantienen las batallas en las cortes, en la selva, en las fronteras para proteger lo que llaman su hogar ancestral y fuente de vida para ellos y sus familias.
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