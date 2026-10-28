Pueblos originarios transfronterizos reclaman derecho a una vida digna ante la CIDH

Luchar por la tierra y una vida digna bajo presiones de gobiernos, crimen organizado y empresas multinacionales es el desafío que enfrentan miles de pueblos originarios.

Líderes de varios de estos grupos se presentaron esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en audiencias realizadas en Panamá dónde también compartieron un informe detallado de los casos.

“El informe recoge, por una parte, una recopilación histórica de afectaciones desde los momentos de la colonización, las afectaciones por el caucho, por la presencia de diferentes grupos religiosos, por el extractivismo y luego ya hace un acercamiento contemporáneo a las afectaciones que tienen que ver, por un lado, con la imposición de actividades extractivas, particularmente petroleras y mineras en su territorio”, explicó María Espinoza, abogada de Amazon Frontlines y autora del informe.