Ratificación de futuro director de la Lotería pasa al pleno de la Asamblea

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional recomendó al pleno la ratificación de Isidro Carbonell como director de la Lotería Nacional de Beneficencia.

Carbonell, quien actualmente es secretario general encargado de la institución, anunció que contempla realizar auditorías una vez que asuma el cargo de director.

Reconoció que hay problemas en el manejo de recursos humanos y que se necesita hacer evaluaciones y auditorías para luego aplicar equiparaciones salariales así como hacer los cambios administrativos que consideren necesarios.

El diputado Ermesto Cedeño le preguntó sobre la asignación de libretas, sobre lo que hay señalamientos de influencias políticas y beneficios personales.

Carbonell explicó que las libretas se asignan a individuos y que se investigará el proceso para detectar irregularidades y garantizar la transparencia.

El futuro director destacó que la Lotería recibe ingresos de 200 millones de dólares y que tiene un presupuesto de 3.8 millones de dólares para donaciones este año, del cual se ha ejecutado un 40%.