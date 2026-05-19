Reclamo por desatención al centro infantil, la polémica en el Concejo Municipal de Panamá

Esto fue pactado unánimente la semana pasada en la Comisión de Hacienda pero en la sesión de hoy ni siquiera se mencionó el asunto, se pudo conocer que se devolvió el tema a la comisión citada, nuevamente.

Se estimaba que se aprobaría la contratación directa de Ufinet Panamá para reactivar el servicio de vigilancia de cámaras del Municipio de Panamá, por $226 mil , empresa multada por la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) con $6.5 millones el año pasado y cuya sanción fue apelada por la firma Infante & Pérez Almillano .

Señalamientos de la supuesta falta de atención a la infancia, la inseguridad y la falta de agua se tomaron la sesión ordinaria de Concejo Municipal de este martes, mientras que el aval de la contratación excepcional de Ufinet Panamá, S.A. , pedido por la Alcaldía de Panamá, y que se esperaba para hoy, se postergó.

En tanto, el representante del corregimiento de Parque Lefevre, Rodolfo Rodríguez, reclamó que desde junio se cerró el Centro de Desarrollo Infantil (CEDI) de ese lugar y que estuvo afectado por inundaciones.

“La primera infancia y la comunidad no se pueden negociar, me resisto a creer que la alcaldía [de Panamá] no pueda priorizar mejoras del CEDI actual o hacer uno nuevo” en la misma ubicación de Panamá Viejo, dijo el independiente, Rody Rodríguez, en el periodo de incidencias.

“¿Que si es un pleito político? Claro que no. Seis meses y el alcalde [Mayer Mizrachi] no hizo nada, ahora si yo le digo algo, cuestiono y lo digo responsablemente ¿se va a poner bravo? No, mi hija y la hija de sus asesores van a escuelas privadas, usted ni siquiera tiene hijos, póngase del lado de la madre o de la abuela..”, dijo Rodríguez, a quien en medio de la transmisión le suspendieron el audio; y ya el alcalde capitalino se había retirado de la sala.

Posteriormente David Bernal, representante de Juan Díaz, cuestionó lo que llamó “ataques personales”.

“No estoy de acuerdo cuando nuestro colega se refiere al estado personal, marital o civil de una persona... hay que atender la situación de Parque Lefevre pero que no se permitan ataques personales... yo estoy sin hijos y eso no me hace menos ni más valiente, he sido el primero que ha atendido a la juventud”, argumentó el independiente Bernal, palabras aplaudidas por el presidente del Concejo, Rodolfo Precilla, y el secretario, Manuel Jiménez, entre otros.

Humberto Chavarría (independiente), representante de Betania manifestó que en su corregimiento persiste la falta de agua y que no pueden acostumbrarse a la distribución por cisternas o que la inseguridad sea algo normal; el reclamo de la ausencia de agua potable fue antecedido por Bernal, y secundado por Ricardo Precilla (Molinera), de Alcalde Díaz y Arielis Barría, (independiente) de Tocumen.

“Me uno a la preocupación de los concejales por el alto índice de violencia”, levantó su voz Josimar Camaño (Panameñista), representante de Chilibre hizo una petición:

“Es lamentable las declaraciones del Presidente de la República [José Raúl Mulino] en decir que no es una competencia del Estado velar por la seguridad en Panamá... Le pedimos al Ministro de Seguridad Pública [Frank Ábrego] y la Policía Nacional [Jaime Fernández] que si no pueden con sus puestos que presenten sus renuncias”.

Las ‘urgencias notorias’

Entre otros puntos, se avaló la solicitud con “urgencia notoria” de exonerar impuestos en Calidonia para un desfile de bandas independientes durante la celebración de la etnia negra, y así como extender este beneficio al Cuerpo de Bomberos de Panamá por el uso de instalaciones en Mi Pueblito, una actividad en el mes de julio.

A su vez, un permiso de extensión de horario hasta las 2 de la mañana para la atención al público en los bares y restaurantes del municipio con motivo del Mundial de Fútbol de FIFA, actividad en la que participa el equipo de Panamá y que se desarrolla en Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

Se exonerará del pago de tributos municipales a la Junta Comunal de San Felipe para las festividades de San Felipe Neri y a la de Pedregal por la celebración del 66 aniversario de su fundación. Para la transmisión en pantalla grande de los partidos del mundial en el corregimiento de Caimitillo también se omitirán los permisos correspondientes.