Reclamo por desatención al centro infantil, la polémica en el Concejo Municipal de Panamá

En tanto, el representante del corregimiento de Parque Lefevre, <b>Rodolfo Rodríguez</b>, reclamó que desde junio se cerró el Centro de Desarrollo Infantil (CEDI) de ese lugar y que estuvo afectado por inundaciones.'La primera infancia y la comunidad no se pueden negociar, me resisto a creer que la alcaldía [de Panamá] no pueda priorizar mejoras del CEDI actual o hacer uno nuevo' en la misma ubicación de Panamá Viejo, dijo el independiente, <b>Rody Rodríguez</b>, en el periodo de incidencias.'¿Que si es un pleito político? Claro que no. Seis meses y el alcalde [Mayer Mizrachi] no hizo nada, ahora si yo le digo algo, cuestiono y lo digo responsablemente ¿se va a poner bravo? No, mi hija y la hija de sus asesores van a escuelas privadas, usted ni siquiera tiene hijos, póngase del lado de la madre o de la abuela..', dijo Rodríguez, a quien en medio de la transmisión le suspendieron el audio; y ya el alcalde capitalino se había retirado de la sala.Posteriormente <b>David Bernal, representante de Juan Díaz</b>, cuestionó lo que llamó 'ataques personales'.'No estoy de acuerdo cuando nuestro colega se refiere al estado personal, marital o civil de una persona... hay que atender la situación de Parque Lefevre pero que no se permitan ataques personales... yo estoy sin hijos y eso no me hace menos ni más valiente, he sido el primero que ha atendido a la juventud', argumentó el independiente Bernal, palabras aplaudidas por <b>el presidente del Concejo, Rodolfo Precilla, y el secretario, Manuel Jiménez, </b>entre otros.<b>Humberto Chavarría </b>(independiente), representante de <b>Betania</b> manifestó que en su corregimiento persiste la falta de agua y que no pueden acostumbrarse a la distribución por cisternas o que la inseguridad sea algo normal; el reclamo de la ausencia de agua potable fue antecedido por <b>Bernal, </b>y secundado por <b>Ricardo Precilla (Molinera)</b>, de Alcalde Díaz y <b>Arielis Barría</b>, (independiente) de Tocumen.'Me uno a la preocupación de los concejales por el alto índice de violencia', levantó su voz <b>Josimar Camaño (Panameñista)</b>, representante de Chilibre hizo una petición:'Es lamentable las declaraciones del Presidente de la República [José Raúl Mulino] en decir que no es una competencia del Estado velar por la seguridad en Panamá... Le pedimos al Ministro de Seguridad Pública [Frank Ábrego] y la Policía Nacional [Jaime Fernández] que si no pueden con sus puestos que presenten sus renuncias'.<b>Las ‘urgencias notorias’</b>Entre otros puntos, se avaló la solicitud con 'urgencia notoria' de exonerar impuestos en Calidonia para un desfile de bandas independientes durante la celebración de la etnia negra, y así como extender este beneficio al Cuerpo de Bomberos de Panamá por el uso de instalaciones en Mi Pueblito, una actividad en el mes de julio.<b>A su vez, un permiso de extensión de horario hasta las 2 de la mañana para la atención al público en los bares y restaurantes del municipio con motivo del Mundial de Fútbol de FIFA</b>, actividad en la que participa el equipo de Panamá y que se desarrolla en Canadá del 11 de junio al 19 de julio.Se exonerará del pago de tributos municipales a la<b> Junta Comunal de San Felipe</b> para las festividades de San Felipe Neri y a la de <b>Pedregal</b> por la celebración del 66 aniversario de su fundación. Para la transmisión en pantalla grande de los partidos del mundial en el corregimiento de<b> Caimitillo </b>también se omitirán los permisos correspondientes.