Regina Miranda, Minsa confirma segunda víctima fatal del terremoto

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó la mañana este jueves 22 de octubre el segundo fallecimiento a causa del terremoto de 7.5° que sacudió el país el pasado 9 de octubre.
Regina Miranda resultó gravemente herida durante la evacuación de la Escuela Rómulo Arrocha, en Santiago de Veraguas, tras el sismo de magnitud.
De acuerdo con la información divulgada por el Minsa, Miranda realizaba labores administrativas en el plantel educativo cuando ocurrió el movimiento sísmico. Durante la evacuación, tropezó con una cuneta y cayó al suelo, golpeándose la cabeza.
La funcionaria sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y fue trasladada al Hospital Luis ‘Chicho’ Fábrega, donde recibió atención médica especializada por parte del servicio de Neurocirugía.
Pese a los esfuerzos del equipo médico, Miranda falleció después de permanecer en estado de coma.
“Tras el incidente, fue trasladada al Hospital Luis ‘Chicho’ Fábrega, donde recibió atención médica especializada por parte del servicio de Neurocirugía. Pese a los esfuerzos del equipo médico, falleció después de permanecer en estado de coma”, comunicó el Minsa a través de un comunicado oficial.
La institución expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de la funcionaria, así como a la comunidad educativa de la Escuela Rómulo Arrocha.
“El Minsa expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos, compañeros de trabajo y demás seres queridos de la señora Miranda. Asimismo, extiende su solidaridad a la comunidad educativa y a las familias afectadas por las consecuencias de este fenómeno natural,” termina el comunicado solidarizándose con las familias afectadas por el terremoto y reiterando su compromiso de continuar brindando atención médica a las personas que resultaron afectadas por el fenómeno natural.
El fallecimiento de Miranda se produce luego del terremoto registrado el viernes 9 de octubre, que causó daños en distintas provincias del país, especialmente en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé. Este terremoto dejó 27 heridos en todo el país.
Aunque la funcionaria sufrió las lesiones durante la evacuación del centro educativo, corresponde a las autoridades determinar las circunstancias y la relación directa entre el fallecimiento y el movimiento sísmico.
Miranda se suma a la lista de víctimas fatales por el terremoto junto a Elena Barría, quien falleció tras complicaciones luego que una losa cayera sobre su abdomen durante el terremoto. Los trabajos para evaluar los daños, brindar asistencia humanitaria y rehabilitar las infraestructuras se encuentran en curso.
De acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), diez provincias y la Comarca Ngäbe Buglé reportaron afectaciones por el terremoto. En total, 37,210 personas se han visto afectadas, 11,321 viviendas han sido evaluadas y 5,628 personas permanecen en albergues alrededor del país.
Unas 2,890 viviendas sufrieron daños totales, 6,874 daños moderados y parciales, y 1,557 daños leves y menores.
La mayoría de las casas evaluadas se encuentran en las provincias de Los Santos y Herrera y el 60% de los albergados están en Veraguas. El 55% de los centros educativos afectados están en las provincias de Veraguas y Chiriquí.
Además, 853 centros educativos y más de 120 centros de salud están siendo evaluados.
El terremoto afectó a población vulnerable, entre ellos 5,824 niños y niñas, 2,679 adolescentes, 1,194 recién nacidos, 1,511 personas con discapacidad, 8,060 adultos mayores y 110 mujeres embarazadas.
En cuanto a la ayuda enviada a las zonas afectadas, se han distribuido 58,909 bolsas de alimentos en 750 comunidades, beneficiando a unas 265,090 personas, de acuerdo a reportes oficiales actualizados al jueves 22 de octubre.
La asistencia internacional recibida ha llegado principalmente de Estados Unidos, Venezuela y Costa Rica. Estados Unidos ha traído ingenieros estructurales, especialistas en búsqueda y rescate, y colaborado con operaciones y logística.
Venezuela ha enviado 48 toneladas de asistencia humanitaria y expertos en infraestructura y geología, mientras que Costa Rica apoyó con un hospital tipo carpa para la atención de neonatos.
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