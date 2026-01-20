Representante de Belisario Porras denuncia presunto intento de soborno ligado a Revisalud

El representante del corregimiento de Belisario Porras, Javier Valverde, denunció este martes 20 de enero, un presunto intento de soborno por parte de supuestos intermediarios vinculados a la empresa Revisalud, durante una sesión del Consejo Municipal de San Miguelito.

Durante su intervención en el pleno, Valverde —miembro de la coalición independiente Vamos— aseguró que tres personas desconocidas se presentaron en su junta comunal con la intención de ofrecerle 100 mil dólares a cambio de respaldar la gestión de la empresa encargada del servicio de recolección de basura en el distrito.

Según relató, del monto total ofrecido, 20 mil dólares estarían destinados a los intermediarios y 80 mil dólares serían para él como funcionario electo.

“Que lo sepa el país: lobistas me fueron a proponer 100 mil dólares para apoyar a la empresa Revisalud”, expresó durante la sesión.

Valverde afirmó que rechazó de inmediato la propuesta y que, tras dejar claro que no participaría en ese tipo de prácticas, no volvió a recibir contacto alguno por parte de estas personas.

“Se dieron cuenta de que yo no estaba metido en eso y nunca más volvieron”, sostuvo.

En su declaración, el representante también cuestionó recientes pronunciamientos políticos relacionados con la crisis del manejo de la basura en San Miguelito y aseguró que, pese a los anuncios oficiales, el distrito no recibe desde hace 25 años la tasa de aseo que debería corresponderle.

“Después de todas las decisiones que se han tomado en estas semanas, me vuelven a escribir y me dicen: tú no lo aceptaste, pero otros sí”, afirmó Valverde, sin dar mayores detalles sobre a quiénes se refería.

Hasta el momento, la empresa Revisalud no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia ni se ha informado si el caso será llevado ante las autoridades correspondientes.