Representante de Belisario Porras denuncia presunto intento de soborno ligado a Revisalud

<b>El representante del corregimiento de Belisario Porras, Javier Valverde</b>, denunció este martes 20 de enero, un <b>p</b><b>resunto intento de soborno por parte de supuestos intermediarios vinculados a la empresa Revisalud</b>, durante una sesión del Consejo Municipal de San Miguelito.Durante su intervención en el pleno, Valverde —miembro de la coalición independiente Vamos— aseguró que<b> tres personas desconocidas se presentaron en su junta comunal con la intención de ofrecerle 100 mil dólares a cambio de respaldar la gestión de la empresa</b> encargada del servicio de recolección de basura en el distrito.Según relató, del monto total ofrecido, 20 mil dólares estarían destinados a los intermediarios y 80 mil dólares serían para él como funcionario electo.<i> </i><i>'Que lo sepa el país: lobistas me fueron a proponer 100 mil dólares para apoyar a la empresa Revisalud'</i>, expresó durante la sesión.Valverde afirmó que rechazó de inmediato la propuesta y que, tras dejar claro que no participaría en ese tipo de prácticas, no volvió a recibir contacto alguno por parte de estas personas<i>. </i><i>'Se dieron cuenta de que yo no estaba metido en eso y nunca más volvieron'</i>, sostuvo.En su declaración, <b>el representante también cuestionó recientes pronunciamientos políticos relacionados con la crisis del manejo de la basura en San Miguelito</b> y aseguró que, pese a los anuncios oficiales, el distrito no recibe desde hace 25 años la tasa de aseo que debería corresponderle.<i>'Después de todas las decisiones que se han tomado en estas semanas, me vuelven a escribir y me dicen: tú no lo aceptaste, pero otros sí'</i>, afirmó Valverde, sin dar mayores detalles sobre a quiénes se refería.Hasta el momento, la empresa Revisalud no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia ni se ha informado si el caso será llevado ante las autoridades correspondientes.