Río Indio: diputado Eduardo Vásquez habla de intermediarios en las comunidades

Actualmente, la <b><a href="/tag/-/meta/acp-autoridad-del-canal-de-panama">Autoridad del Canal del Panamá</a></b> adelanta las conversaciones con las comunidades que se verán impactadas por el proyecto del <b><a href="/tag/-/meta/rio-indio">reservorio en Río Indio</a></b> para realizar los reasentamientos correspondientes. <b><a href="/tag/-/meta/capira">Comunidades del distrito de Capira</a></b> forman parte de la zona donde se desarrollará este proyecto, que busca abastecer de agua tanto a la población como al Canal de Panamá y poder hacerle frente a las épocas de sequía.