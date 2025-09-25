Río Indio: diputado Eduardo Vásquez habla de intermediarios en las comunidades

Actualmente, la Autoridad del Canal del Panamá adelanta las conversaciones con las comunidades que se verán impactadas por el proyecto del reservorio en Río Indio para realizar los reasentamientos correspondientes. Comunidades del distrito de Capira forman parte de la zona donde se desarrollará este proyecto, que busca abastecer de agua tanto a la población como al Canal de Panamá y poder hacerle frente a las épocas de sequía.

El diputado Eduardo Vásquez, del circuito 13-2 en Capira, se refirió a la importancia que tanto las comunidades como la ACP se sientan a conversar, incluso actuar como mediador. “Yo voy a hacer el canal para que hable con ustedes, es el diálogo lo que tiene que prevalecer por el país y por estos sectores”, dijo.

Sin embargo, también lanzó un llamado de atención y al asegurar que “el diálogo debe prevalecer y veo personas entrando, personas que quieren aspirar a futuro diputado, alcalde, representantes jugando con la mente de las personas más humildes”.

Vásquez quien ofreció estas declaraciones en Radio Panamá agregó “he visto muchas veces en la política que estas personas que meten miedo quieren un beneficio personal y yo no quiero que usen a mi gente, yo quiero que mi gente se empodere y ellos busquen en la conversación la solución de sus problemas”.