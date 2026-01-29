San Miguelito: las respuestas del director de la AAUD en la Asamblea

Como parte de los compromisos de transparencia, Moreno informó que se ha solicitado la apertura de una<b> cuenta bancaria exclusiva para los fondos recaudados en San Miguelito</b>. A través de esta cuenta, los recursos serán monitoreados de manera separada, y se presentarán informes quincenales o mensuales al Consejo Municipal, con datos sobre las toneladas recolectadas por corregimiento, los costos operativos y el tipo de equipo utilizado.El plan para el distrito también incorpora un componente de educación ambiental y sostenibilidad. Según datos de la AAUD, entre 40% y 60% de los desechos que llegan al relleno sanitario de Cerro Patacón son orgánicos, lo que limita su aprovechamiento cuando no se separan en la fuente. En ese contexto, se aplicará la Ley 6 de 2018 para que las instituciones públicas del distrito separen sus residuos, y se capacitará a líderes comunitarios en prácticas de valorización.Además, la autoridad prevé extender a San Miguelito el programa 'Guardianes de mi ambiente', que ya ha capacitado a más de 2,500 niños en la ciudad de Panamá. La iniciativa se desarrollará en coordinación con el Ministerio de Educación, con el objetivo de fomentar desde edades tempranas la separación de residuos y la economía circular.Moreno explicó que, de forma paralela, la AAUD se encuentra levantando información técnica detallada por corregimiento, lo que permitirá ajustar los planes operativos a las características urbanas del distrito. Con base en esa data, la institución proyecta alcanzar de manera progresiva una eficiencia de recolección de entre 80% y 90% en San Miguelito, como parte de un proceso orientado a estabilizar el servicio y mejorar su sostenibilidad en el mediano plazo.La comparecencia del administrador se realizó ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, en el marco de un cuestionario de 26 preguntas sobre la gestión del sistema de aseo. A la sesión asistieron la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, así como representantes de corregimiento y otros actores vinculados a la gestión local.