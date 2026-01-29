San Miguelito: las respuestas del director de la AAUD en la Asamblea

La recolección de desechos en el distrito de San Miguelito atraviesa un proceso de reorganización tras una intervención de emergencia iniciada el 1 de enero, luego de que el sistema mostrara señales de colapso, con acumulación de basura en vías públicas y obstrucción de carriles de circulación. Así lo expuso el administrador general de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, al detallar las acciones ejecutadas para estabilizar el servicio en uno de los distritos más densamente poblados del país. De acuerdo con la información presentada, al inicio de la intervención la cobertura del operador anterior no superaba el 60%, lo que derivó en una alerta sanitaria y en la necesidad de una acción inmediata para reducir riesgos a la salud pública. Moreno explicó que, en algunos puntos críticos, la acumulación de desechos era tal que fue necesario retirar hasta cinco camiones cargados con seis toneladas cada uno en una sola jornada.

Como parte de la fase inicial, la AAUD desplegó una flota exclusiva para San Miguelito, independiente de la utilizada en otras zonas. El operativo incluye 30 camiones volquetes, 15 retroexcavadoras —una de ellas facilitada por Merca Panamá—, 14 camiones compactadores de empresas privadas, carros rejilla de propiedad de la institución y ocho vehículos de supervisión cedidos por otras entidades públicas. Según el administrador, este despliegue permitió atender los puntos más críticos y restablecer condiciones mínimas de operatividad. A partir del 19 de enero, la estrategia fue ajustada para reducir el uso de volquetes e incrementar la presencia de camiones compactadores, con el objetivo de establecer frecuencias regulares de recolección. Actualmente, según los registros de la AAUD, en San Miguelito se recogen entre 400 y 450 toneladas diarias de desechos, cifra que sirve como base para la planificación de rutas y turnos, tomando en cuenta la topografía y la densidad poblacional de cada corregimiento.

En paralelo a las labores de recolección, la AAUD mantiene coordinación con el Ministerio de Salud tras la alerta sanitaria emitida para el distrito. Moreno indicó que se trabaja directamente con la Dirección Regional de Salud de San Miguelito, a cargo del doctor Algis Torres, para ejecutar jornadas de fumigación contra vectores. Además, la autoridad realiza fumigaciones preventivas antes de las jornadas de recolección, como una medida adicional para mitigar la presencia de moscas y mosquitos asociada a la acumulación de desechos. Otro componente del plan incluye operativos especiales para la recolección de enseres, es decir, objetos voluminosos abandonados en espacios públicos. El administrador señaló que estas jornadas se han planteado para realizarse los domingos, en coordinación con los representantes de corregimiento, con el fin de identificar previamente las áreas prioritarias y optimizar los recursos disponibles. En el plano financiero, Moreno informó que la inversión realizada hasta el momento para atender la situación en San Miguelito asciende a 594,371.94 dólares. De ese monto, más de 587,000 dólares corresponden a gastos en equipo, mientras que el resto se destinó a alimentación para voluntarios, personal de apoyo y unidades de seguridad, así como a otros gastos operativos asociados a la logística de la intervención.

El administrador también expuso que la AAUD enfrenta limitaciones presupuestarias. Para el periodo en curso, la institución solicitó $99.2 millones, pero solo le fueron recomendados $66.7 millones, lo que reduce la capacidad de ejecutar programas, especialmente los relacionados con la adquisición de nuevos equipos. No obstante, aseguró que este recorte no detendrá las acciones en San Miguelito, distrito que —según indicó— presenta el mayor nivel de complejidad operativa. Respecto a las contrataciones, confirmó que varias empresas están prestando servicios en el distrito bajo la figura de “urgencia evidente”, contemplada en la Ley 22 de Contrataciones Públicas. Entre ellas se encuentran Volquetes Unidos de Panamá, Equipos y Volquetes Panamá Este, Grupo de Contratistas Internacional, Vicani Holding, Centenario Don Juan, Relleno Transporte y Equipo y Voltran. De acuerdo con Moreno, este mecanismo permitió responder de forma inmediata a una crisis sanitaria comprobada, mientras se avanzan los procesos administrativos para formalizar los contratos correspondientes. En cuanto al financiamiento del servicio, la AAUD anunció la implementación de un nuevo sistema de cobro de la tasa de aseo en San Miguelito, que se realizará a través de la plataforma de ENSA, la cual cuenta con más de 77,000 clientes en el distrito. Además, se contempla la apertura de oficinas presenciales, entre ellas una en Los Andes Mall, para facilitar el pago a los usuarios. El administrador aclaró que la tarifa se mantendrá sin modificaciones.