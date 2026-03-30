Secretaría Nacional de Energía aclara medida del bioetanol

La Secretaría Nacional de Energía aclaró a través de un comunicado la creciente confusión en torno al uso de bioetanol en las gasolinas en Panamá y dejó un mensaje clave: la medida no es nueva y ya estaba establecida en la legislación nacional desde años anteriores.

La entidad precisó que el debate actual en la Asamblea Nacional ha generado interpretaciones erróneas sobre el origen de la iniciativa, cuando en realidad se trata de un proceso regulatorio que viene desarrollándose desde 2023.

Una obligación definida antes del debate actual

De acuerdo con la Secretaría Nacional de Energía, la obligatoriedad de mezclar bioetanol con gasolina fue establecida en 2023, mientras que en 2024 se fijó su entrada en vigencia para el 1 de abril de 2026.

Esto significa que la medida ya contaba con un marco legal previo, independientemente del proyecto que hoy se discute en el Legislativo.