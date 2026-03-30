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Secretaría Nacional de Energía aclara medida del bioetanol

La obligatoriedad de mezclar bioetanol con gasolina fue establecida en 2023, mientras que en 2024 se fijó su entrada en vigencia para el 1 de abril de 2026.
La obligatoriedad de mezclar bioetanol con gasolina fue establecida en 2023, mientras que en 2024 se fijó su entrada en vigencia para el 1 de abril de 2026. Deposit Photo
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Laura Chang
  • 30/03/2026 17:52
La entidad precisó que el debate actual en la Asamblea Nacional ha generado interpretaciones erróneas sobre el origen de la iniciativa

La Secretaría Nacional de Energía aclaró a través de un comunicado la creciente confusión en torno al uso de bioetanol en las gasolinas en Panamá y dejó un mensaje clave: la medida no es nueva y ya estaba establecida en la legislación nacional desde años anteriores.

La entidad precisó que el debate actual en la Asamblea Nacional ha generado interpretaciones erróneas sobre el origen de la iniciativa, cuando en realidad se trata de un proceso regulatorio que viene desarrollándose desde 2023.

Una obligación definida antes del debate actual

De acuerdo con la Secretaría Nacional de Energía, la obligatoriedad de mezclar bioetanol con gasolina fue establecida en 2023, mientras que en 2024 se fijó su entrada en vigencia para el 1 de abril de 2026.

Esto significa que la medida ya contaba con un marco legal previo, independientemente del proyecto que hoy se discute en el Legislativo.

La resolución no crea la medida, la retrasa

La entidad explicó que la Resolución N.° MIPRE-2026-0010986, publicada en Gaceta Oficial, no introduce una nueva obligación.

Por el contrario, su objetivo es posponer la aplicación de una norma ya existente, debido a que el país no contará con gasolina mezclada con bioetanol disponible para la fecha prevista.

La Secretaría fue enfática en este punto: la decisión responde a factores técnicos y logísticos, no a cambios en la política energética.

El proyecto en la Asamblea busca viabilidad

En cuanto al proyecto de ley en discusión, la institución aclaró que este no pretende imponer la mezcla —porque ya está definida—, sino actualizar el marco legal para permitir su implementación efectiva.

La propuesta contempla un plazo de 24 meses, considerado necesario para desarrollar las condiciones requeridas en materia de:

InfraestructuraLogística de distribuciónControl de calidad del combustibleRegulación técnica

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