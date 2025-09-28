Segundo pago de PASE-U: conozca cuándo y dónde se realizará el pago

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que los estudiantes de Primaria, Premedia y Media recibirán el segundo pago 2025 en distintos distritos y corregimientos del país, según el calendario establecido del miércoles 1 al viernes 3 de octubre de 2025, en horarios de 7:00 a.m. a 1:00 p.m..

El pago se realizará en diferentes centros autorizados, incluyendo escuelas, colegios, canchas municipales y oficinas del IFARHU, en las provincias de Herrera, Los Santos, garantizando cobertura para estudiantes de todo el territorio nacional.

Entre los centros de pago destacados se encuentran:

Chitré: C.E.F.I.B. de Azuero Papa Francisco, C.E.B.G. Presidente John F. Kennedy, Colegio Padre Segundo Familiar, Escuela Sergio Pérez Delgado, Escuela Boca de Parita, entre otros.

Ocú, Los Llanos y Cerro Largo: Colegio Rafael Quintero Villarreal, Escuela José Dolores Carrizo, Escuelas Los Jaramilos, El Hatillo, La Cabuya, entre otras.

Santa María, Parita: C.E.B.G. Sebastián Pinzón, Escuela Puerto Limón, París, Potuga y Portobelillo.

Pesé y Los Pozos: Colegio José Octavio Huerta, Escuela Ildaura Vieto, Escuelas El Pajarito, El Calabocito, La Arena, entre otros.

Los Santos: I.P.T. Azuero, C.E.B.G. Nicanor Villalaz, Instituto Coronel Segundo Villarreal, IPHE de La Villa, Colegio Integral de Azuero y academias bilingües.

Tonosí y Pedasí: I.P.T.A. Tonosí, Escuelas Rosa M. Angulo de Arce, Plinio A. Moscoso, Purio y otros centros educativos.

Macaracas y Bahía Honda: Colegio Rafael A. Moreno, Escuelas Rudecinda Rodríguez, Los Leales, Espino Amarillo, entre otros.

La institución también invitó a los beneficiarios a acudir a los centros de pago con puntualidad, respetando los horarios y las fechas programadas, garantizando así una atención eficiente y ordenada.