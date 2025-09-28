Segundo pago de PASE-U: conozca cuándo y dónde se realizará el pago

El<a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos"> <b>Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</b></a> informó que los estudiantes de Primaria, Premedia y Media recibirán el <b>segundo pago 2025</b> en distintos distritos y corregimientos del país, según el calendario establecido del <b>miércoles 1 al viernes 3 de octubre de 2025</b>, en horarios de <b>7:00 a.m. a 1:00 p.m.</b>.El pago se realizará en diferentes <b>centros autorizados</b>, incluyendo escuelas, colegios, canchas municipales y oficinas del IFARHU, en las provincias de Herrera, Los Santos, garantizando cobertura para estudiantes de todo el territorio nacional.Entre los <b>centros de pago destacados</b> se encuentran:<b>Chitré:</b> C.E.F.I.B. de Azuero Papa Francisco, C.E.B.G. Presidente John F. Kennedy, Colegio Padre Segundo Familiar, Escuela Sergio Pérez Delgado, Escuela Boca de Parita, entre otros.<b>Ocú, Los Llanos y Cerro Largo:</b> Colegio Rafael Quintero Villarreal, Escuela José Dolores Carrizo, Escuelas Los Jaramilos, El Hatillo, La Cabuya, entre otras.<b>Santa María, Parita:</b> C.E.B.G. Sebastián Pinzón, Escuela Puerto Limón, París, Potuga y Portobelillo.<b>Pesé y Los Pozos:</b> Colegio José Octavio Huerta, Escuela Ildaura Vieto, Escuelas El Pajarito, El Calabocito, La Arena, entre otros.<b>Los Santos:</b> I.P.T. Azuero, C.E.B.G. Nicanor Villalaz, Instituto Coronel Segundo Villarreal, IPHE de La Villa, Colegio Integral de Azuero y academias bilingües.<b>Tonosí y Pedasí:</b> I.P.T.A. Tonosí, Escuelas Rosa M. Angulo de Arce, Plinio A. Moscoso, Purio y otros centros educativos.<b>Macaracas y Bahía Honda:</b> Colegio Rafael A. Moreno, Escuelas Rudecinda Rodríguez, Los Leales, Espino Amarillo, entre otros.La institución también invitó a los beneficiarios a <b>acudir a los centros de pago con puntualidad</b>, respetando los horarios y las fechas programadas, garantizando así una atención eficiente y ordenada.