‘Si el Estado no se reforma, fracasaremos’, el mensaje de Mulino ante la Asamblea

El presidente adelantó que se iniciará un proceso participativo para reformar el sistema educativo.'Hoy contamos con la Ley 47 de 1946, modificada y parchada en cinco ocasiones a lo largo de casi 80 años, y con un conjunto de normas aisladas que muchas veces dependen más de quien las impulsa que de su verdadero impacto en la calidad educativa. La educación panameña no está a la altura de las circunstancias de este nuevo mundo. Está desactualizada', afirmó.La respuesta será una nueva legislación. 'Una nueva ley permitirá agilizar procesos, enfrentar los problemas con mayor eficiencia y administrar mejor los recursos públicos. En el plano académico, permitirá que los cambios no dependan de la capacidad que tenga el ministro de enfrentar a los eternos personajes antagónicos que se oponen a todo lo que se hace, ni de la frivolidad de la clase política, que no entiende que la continuidad es necesaria para lograr una educación de excelencia', declaró.'Lo haremos sin prisa, pero sin pausa. Si por alguna razón la politiquería se impone, habré cumplido con intentarlo de buena fe'.