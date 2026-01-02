‘Si el Estado no se reforma, fracasaremos’, el mensaje de Mulino ante la Asamblea

El presidente de la República, José Raúl Mulino, dio su segundo discurso a la nación este viernes 2 de enero en la Asamblea Nacional. Habló de domar a los jinetes del Apocalipsis, de la voluntad soberana del pueblo y del legado que planea dejar con una reforma a la educación. Fue una disertación extensa, de hora y media, en la que el mandatario dijo mucho sin aportar novedades. No hubo anuncios de cambio de gabinete; el proyecto minero sigue en stand by; las reformas constitucionales se mantienen en un proceso de docencia y, más que dar anuncios osados, Mulino se limitó a resumir sus logros. Su discurso no distó de una de sus conferencias semanales, esta vez extendida por una hora y media, sin sección de preguntas y respuestas.

Minería

Una de las preguntas más importantes que tienen los panameños es cuál será el futuro del proyecto minero. A diferencia de otras ocasiones en las que el presidente ha sido enfático en su intención de reactivarlo, esta vez sus palabras fueron cautas y mesuradas. “Para hablar sobre el futuro de la mina, debemos esperar los resultados de la auditoría y la opinión de los expertos internacionales que determinarán la viabilidad o no de un proyecto que siempre debe ser sostenible y beneficioso para los intereses del país”, declaró Mulino. “Esos procesos están en marcha y, una vez concluidos, haré como siempre he hecho: hablar de frente a la nación y explicar cuál será el camino que se tomará. Está claro que siempre será en favor del país y de los panameños”, aseguró. El proyecto minero Cobre Panamá, en Donoso, se encuentra paralizado, con actividades realizadas bajo el paraguas de un Plan de Gestión Segura y bajo una auditoría que se estima tomará alrededor de seis meses en estar concluida, y de la que ya se presentó un primer informe mensual. Mientras tanto, Mulino confirmó que continúa la extracción de materiales rocosos cuya permanencia prolongada puede representar un riesgo ambiental. “Por esta razón, he instruido a los ministros de Comercio e Industrias, de Economía y Finanzas, y de Ambiente para que, bajo criterios estrictamente técnicos, ambientales y legales, coordinen el procesamiento y la exportación de ese material”, detalló. El año pasado también se realizó la venta de concentrado de cobre, por la cual Panamá recibió cerca de 30 millones de dólares. “Ese dinero se destinará, este mismo año, a obras que incluyen: 100 nuevos puentes zarzos en las comarcas; la ampliación y el equipamiento del centro de salud de Coclesito; mejoras eléctricas en Nueva Esperanza; la construcción de caminos de penetración y producción en Guásimo; mejoras en el sistema de captación de agua en Llano Grande y Llano Norte; la ampliación y el equipamiento de la escuela de Llano Norte; la generación de 5,000 nuevas plazas de Mi Primer Empleo; la contratación y el equipamiento de 100 nuevos guardaparques para las áreas protegidas del Corredor Biológico Mesoamericano; y otros proyectos sociales de igual importancia”, aseguró Mulino. “El producto de la venta de la roca se invertirá de igual manera en caminos, educación, salud, medio ambiente y en apoyo al empleo y a los emprendedores. No se destinarán recursos a tapar huecos financieros producto de la ineficiencia burocrática, como se hizo en el pasado”, acotó.

Reformas constitucionales

Un tema anunciado en campaña respecto al cual Mulino se mostró decidido a avanzar son las reformas constitucionales. “Hay que enfrentar, de manera directa, las bases mismas de la organización del Estado. De ahí la necesidad de impulsar una nueva Constitución, mediante un proceso constituyente originario, capaz de ejercer plenamente su función modernizadora y responder a las realidades del país”, argumentó. “Si este Estado no se reforma, fracasaremos. Soy testigo de que el sistema jurídico-político vigente no funciona y se requiere su democrática reforma. No pongamos excusas para no hacer. Invocar la voluntad del pueblo soberano jamás será un obstáculo, salvo para los eternos beneficiarios del status quo. Ya se hizo en 1946. ¿Por qué no podemos ahora?”, concluyó. Hay muchas interrogantes sobre este proceso que se mantienen sin respuesta, como los detalles de quiénes serían los constituyentes detrás de la nueva Constitución o cuál sería el proceso para elegirlos. Mulino no arrojó luz sobre estos temas, pero insistió en la necesidad de un cambio. “No pongamos excusas para no hacer. Invocar la voluntad del pueblo soberano jamás será un obstáculo, salvo para los eternos beneficiarios del status quo. Ya se hizo en 1946. ¿Por qué no podemos ahora?”, remató.

Educación

El presidente adelantó que se iniciará un proceso participativo para reformar el sistema educativo. “Hoy contamos con la Ley 47 de 1946, modificada y parchada en cinco ocasiones a lo largo de casi 80 años, y con un conjunto de normas aisladas que muchas veces dependen más de quien las impulsa que de su verdadero impacto en la calidad educativa. La educación panameña no está a la altura de las circunstancias de este nuevo mundo. Está desactualizada”, afirmó. La respuesta será una nueva legislación. “Una nueva ley permitirá agilizar procesos, enfrentar los problemas con mayor eficiencia y administrar mejor los recursos públicos. En el plano académico, permitirá que los cambios no dependan de la capacidad que tenga el ministro de enfrentar a los eternos personajes antagónicos que se oponen a todo lo que se hace, ni de la frivolidad de la clase política, que no entiende que la continuidad es necesaria para lograr una educación de excelencia”, declaró. “Lo haremos sin prisa, pero sin pausa. Si por alguna razón la politiquería se impone, habré cumplido con intentarlo de buena fe”.

Salud

En materia de salud, Mulino resaltó las reformas logradas en la Caja de Seguro Social (CSS), criticando las manifestaciones y protestas en su contra como acciones que aumentaron el desempleo y frenaron la economía nacional. “Los que trataron de desestabilizar el orden trancando el país recibieron un contundente rechazo; saltaron la cerca y sabe Dios dónde se esconden”, señaló, en referencia al líder sindical Saúl Méndez, quien saltó la cerca de la embajada de Bolivia para buscar asilo político. “Por primera vez en años, y lo digo con humildad, Panamá cuenta con un presidente auténtico, directo y transparente, que no se deja doblegar y que entiende que gobernar no siempre es mirar solo el árbol, sino cuidar el bosque completo”, declaró. Méndez y otros líderes sindicales enfrentan diversos cargos judiciales. Líderes ambientalistas que se oponen al proyecto minero también han denunciado persecución. Mulino no habló de casos específicos; en cambio, prefirió destacar logros como el nuevo Hospital de Cancerología en la Ciudad de la Salud, la reducción del 52 % en la mora quirúrgica y las cientos de nuevas máquinas de hemodiálisis instaladas alrededor del país. “Podría seguir enumerando acciones de la CSS, pero creo que con estos hechos concretos hemos domado no solo a los potros, sino también a los jinetes del Apocalipsis”, destacó el presidente. “Hace apenas tres días realizamos el primer aporte de 966 millones de balboas a la Caja de Seguro Social, tal como lo establece la Ley 462. Este no es un anuncio, es un resultado concreto”, puntualizó.

Política exterior

Uno de los ejes del discurso de Mulino fue la estrategia de política exterior panameña. Destacó la salida de Panamá de listas de jurisdicciones de alto riesgo, sus reuniones con líderes mundiales para hacer lobby y lograr la exclusión de las listas restantes, e hizo énfasis en el papel jugado en el proceso electoral venezolano. “La participación de Panamá fue en defensa de la democracia frente a un régimen que provocó la más profunda crisis económica, migratoria y social en la historia reciente de ese país”, destacó. “Dialogué con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien espero que asuma su cargo, dejando atrás años y años de una dictadura brutal que hoy se encuentra en un estado de completa descomposición”. Por último, dejó un mensaje sobre el Canal de Panamá, sin mencionar directamente a Estados Unidos ni las intenciones declaradas de su presidente de retomar el control de la vía interoceánica. “Lo que en un momento pareció el fin de un largo período de amistad, colaboración y reciprocidad se fue recomponiendo con pulso y tiempo, con inteligencia diplomática, sin perder el foco en lo realmente urgente y verdaderamente importante. Panamá avanzó hacia una relación de respeto, recuperación de confianza, trabajo conjunto y amistad. ¡Y el Canal siguió, sigue y seguirá siendo panameño!”

