‘Si no hubiera transitismo, esto sería como Haití’

Los desafíos actuales del Canal de Panamá son diversos. Mencionemos tres. Primero, los físicos, técnicos. Recordemos que el Canal es una obra fluvial (ríos canalizados), mediante la cual varias esclusas elevan y/o descienden las naves desde o hasta un lago cuyo espejo de agua está a 27 metros sobre el nivel del mar. Así se permite el paso de naves entre el Atlántico y el Pacífico. En consecuencia, debe asegurar suficiente agua para el paso de más naves por sus esclusas, especialmente durante los períodos de sequías, cada vez más frecuentes causadas por el cambio climático. Para lograrlo, la Autoridad del Canal de Panamá, agencia gubernamental independiente, tiene el proyecto de construir nuevos embalses fluviales, especialmente el de Río Indio. Dicha obra debería también alimentar con más agua dulce el lago Gatún, reserva hídrica que sirve igualmente para el consumo de su población circundante, cerca de 2.3000.000 habitantes, especialmente del Gran Panamá Metropolitano frente al Pacífico y de Colón junto al Caribe.El segundo desafío es enfrentar de la mejor manera la competencia internacional. Lo hace mediante un manejo óptimo del Canal actual al que duplicó su capacidad con las nuevas esclusas, mucho mayores, que inauguró en 2016. También lo hace con inversiones importantes de mantenimiento de su obra hidráulica que se traducen en menores riesgos de accidentes y de tiempos de paso entre los dos océanos. Igualmente lo hace con tarifas competitivas y consensuadas con los principales usuarios, las grandes empresas internacionales de navegación, sus clientes. Panamá invirtió en los últimos 26 años más de 15.500 millones de dólares en nuevas esclusas y otros trabajos de ensanche y mantenimiento del Canal.El tercer desafío es eminentemente geopolítico. Se trata de mantener al Canal de Panamá alejado de las rivalidades y conflictos entre potencias. El mejor instrumento para lograrlo es el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal, uno de los dos Tratados Torrijos-Carter, que entró en vigencia el 1 de octubre de 1979. Trata del régimen de libre tránsito en tiempos de paz y de guerra, sin discriminación, para naves de todas las banderas del mundo. Hasta ahora hay 40 Estados soberanos, de todos los continentes, que se han adherido a su Protocolo depositado en la sede de la OEA en Washington, entre ellos las principales potencias marítimas. Sólo falta la República Popular China entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que debe hacerlo por respeto a Panamá y para fortalecer la independencia de Panamá y su canal interoceánico frente a amenazas externas. La última potencia que anunció su adhesión fue Brasil que está en trámite de convertirse en el Estado número 41, y tanto Japón como la India han manifestado interés en hacerlo.