SICA expresa solidaridad con Panamá tras el terremoto del 9 de octubre

Los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) expresaron su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Panamá tras el terremoto registrado al mediodía de este viernes 9 de octubre, que causó daños en distintas zonas del país.

En un comunicado conjunto, los países de la región extendieron su apoyo a las familias afectadas y reconocieron el trabajo de los equipos que han atendido la emergencia.

El organismo regional reafirmó su disposición de acompañar a Panamá durante el proceso de recuperación, en el marco de la cooperación y la integración entre los países centroamericanos.

El SICA señaló que los países de la región comparten vulnerabilidades ante fenómenos naturales y climáticos, por lo que destacó la importancia de mantener el trabajo coordinado para fortalecer los servicios de emergencia y la gestión de desastres.

El objetivo, según el comunicado, es contribuir a la construcción de comunidades más seguras y resilientes frente a este tipo de acontecimientos.

El organismo también subrayó que la unidad y la integración regional son fundamentales para afrontar desafíos comunes y promover el bienestar de la población.

El pronunciamiento fue emitido bajo la presidencia pro tempore de Belice en el SICA, correspondiente a 2026.

Panamá forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana, mecanismo regional que promueve la cooperación entre sus Estados miembros.