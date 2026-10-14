SICA expresa solidaridad con Panamá tras el terremoto del 9 de octubre

Los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) expresaron su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Panamá tras el terremoto registrado al mediodía de este viernes 9 de octubre, que causó daños en distintas zonas del país.
En un comunicado conjunto, los países de la región extendieron su apoyo a las familias afectadas y reconocieron el trabajo de los equipos que han atendido la emergencia.
El organismo regional reafirmó su disposición de acompañar a Panamá durante el proceso de recuperación, en el marco de la cooperación y la integración entre los países centroamericanos.
El SICA señaló que los países de la región comparten vulnerabilidades ante fenómenos naturales y climáticos, por lo que destacó la importancia de mantener el trabajo coordinado para fortalecer los servicios de emergencia y la gestión de desastres.
El objetivo, según el comunicado, es contribuir a la construcción de comunidades más seguras y resilientes frente a este tipo de acontecimientos.
El organismo también subrayó que la unidad y la integración regional son fundamentales para afrontar desafíos comunes y promover el bienestar de la población.
El pronunciamiento fue emitido bajo la presidencia pro tempore de Belice en el SICA, correspondiente a 2026.
Panamá forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana, mecanismo regional que promueve la cooperación entre sus Estados miembros.
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