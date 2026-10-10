BID ofrece a Panamá $300 millones en financiamiento y $500,000 en donación para atender el terremoto

Panamá podrá acceder a un financiamiento de hasta $300 millones del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) para responder al terremoto del 9 de octubre, y tiene además a disposición hasta $500.000 en recursos no reembolsables para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.

A través de un comunicado, el BID informó que el respaldo de $300 millones proviene del Crédito Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y de Salud Pública que Panamá tiene con el organismo, que incluye cobertura para terremotos.

Los recursos no reembolsables surgen de una cooperación técnica de emergencia, y pueden utilizarse para asistencia humanitaria para las comunidades afectadas; evaluación de daños y pérdidas, así como el análisis de las necesidades de recuperación, para orientar la toma de decisiones del Gobierno.

“El Grupo BID está con el pueblo panameño en este momento difícil. Estos recursos permitirán al Gobierno atender con rapidez a las familias afectadas y planificar la recuperación. Seguiremos trabajando de la mano con las autoridades en cada etapa de la respuesta”, afirmó el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn.

En conjunto, estos instrumentos permiten al Grupo BID acompañar a Panamá en todas las fases del evento: la respuesta inmediata, la asistencia humanitaria y técnica, y la recuperación y reconstrucción de mediano plazo, en línea con el compromiso del programa regional Preparados y Resilientes en las Américas de fortalecer la resiliencia de la región frente a desastres.