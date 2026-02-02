Sindicalista argentino Marcelo Di Stefano reaparece tras su deportación en Panamá: ¿Qué fue lo que dijo?

En su pronunciamiento, Di Stefano cuestionó la actuación del Estado panameño y afirmó que, en su opinión, se intentó frenar las denuncias internacionales mediante una acción que, aseguró, vulnera abiertamente la libertad sindical y activa de forma inmediata los mecanismos de control del sistema de normas internacionales.Finalmente, el dirigente señaló que estos hechos refuerzan la posición adoptada por la CSA en su Congreso 'Pepe Mujica', en la que se plantea la necesidad de fortalecer y organizar a la clase trabajadora para defender la paz, la justicia social y la democracia.