Sindicalista argentino Marcelo Di Stefano reaparece tras su deportación en Panamá: ¿Qué fue lo que dijo?

Marcelo Di Stefano tras ser deportado: “Panamá violó la libertad sindical”
Marcelo Di Stefano tras ser deportado: “Panamá violó la libertad sindical” @marcelodis
Emiliana Tuñón
  • 02/02/2026 11:10
Según explicó, su visita al país tenía como objetivo participar una actividad de seguimiento a denuncias internacionales por presuntas violaciones a la libertad sindical

El Dr. Marcelo Di Stefano, secretario de Fortalecimiento y Organización Sindical de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), reaccionó a la deportación que sufrió este domingo en Panamá.

A través de sus redes sociales, el dirigente sindical argentino informó que ya se encuentra en Argentina con su pasaporte en mano, luego de lo que describió como una detención, retención y deportación “por responsabilidad y decisión del Gobierno de Panamá”.

Según explicó, su visita tenía como objetivo participar, en representación de la CSA, en una actividad de seguimiento a denuncias internacionales por presuntas violaciones a la libertad sindical, con la presencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En su pronunciamiento, Di Stefano cuestionó la actuación del Estado panameño y afirmó que, en su opinión, se intentó frenar las denuncias internacionales mediante una acción que, aseguró, vulnera abiertamente la libertad sindical y activa de forma inmediata los mecanismos de control del sistema de normas internacionales.

Finalmente, el dirigente señaló que estos hechos refuerzan la posición adoptada por la CSA en su Congreso “Pepe Mujica”, en la que se plantea la necesidad de fortalecer y organizar a la clase trabajadora para defender la paz, la justicia social y la democracia.

