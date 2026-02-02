Sindicalista argentino Marcelo Di Stefano reaparece tras su deportación en Panamá: ¿Qué fue lo que dijo?

El Dr. Marcelo Di Stefano, secretario de Fortalecimiento y Organización Sindical de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), reaccionó a la deportación que sufrió este domingo en Panamá.

A través de sus redes sociales, el dirigente sindical argentino informó que ya se encuentra en Argentina con su pasaporte en mano, luego de lo que describió como una detención, retención y deportación “por responsabilidad y decisión del Gobierno de Panamá”.

Según explicó, su visita tenía como objetivo participar, en representación de la CSA, en una actividad de seguimiento a denuncias internacionales por presuntas violaciones a la libertad sindical, con la presencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).