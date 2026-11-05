Singapur se suma al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá

La República de Singapur formalizó este jueves su adhesión al Protocolo del Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, en un acto celebrado en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington D.C. La adhesión del país asiático representa un respaldo significativo a los principios establecidos en los Tratados Torrijos-Carter de 1977, que constituyen la base jurídica de la neutralidad permanente del Canal de Panamá. El proceso estuvo a cargo de la embajadora de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado Guerra.

Desde la representación permanente de Panamá ante el organismo hemisférico, Delgado indicó que se ha promovido el reconocimiento de la neutralidad del Canal como un instrumento clave para garantizar que la ruta marítima permanezca abierta al comercio global de manera segura, permanente y sin discriminación. La incorporación de Singapur adquiere especial relevancia debido a la posición estratégica que ocupa en el comercio internacional. El país es considerado uno de los principales centros marítimos, portuarios y logísticos del mundo, con una influencia determinante en las rutas comerciales que conectan Asia con mercados de todos los continentes. La adhesión se suma a otros esfuerzos diplomáticos recientes de Panamá para fortalecer el respaldo internacional al Canal. En julio de 2026, durante la incorporación de Suiza al Protocolo de Neutralidad, la embajadora Delgado destacó la importancia de seguir ampliando la comunidad de naciones que reconocen y respetan este marco jurídico internacional.