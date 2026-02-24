Sobornos y sobrecostos: Fiscalía pide condena de blanqueo para Federico Suárez, Juan Niño y Jaime Lasso

La Fiscalía continuó ayer martes con la presentación de sus alegatos en el juicio por el caso Odebrecht, detallando nuevas vinculaciones, estructuras societarias y movimientos financieros que, a su juicio, evidencian la comisión del delito de blanqueo de capitales.

Durante su exposición, la fiscal Jenisbeth Malek centró parte de sus alegatos en la acusación contra Federico José Suárez Cedeño, exministro de Obras Públicas entre 2009 y 2012, a quien señala como autor del delito de blanqueo de capitales dentro del caso Odebrecht.

Según el Ministerio Público, Suárez mantenía cuentas en la Banca Privada d’Andorra que recibieron fondos provenientes de dos sociedades controladas por Odebrecht: Aeon Group y Kleinfeld Services. De acuerdo con la acusación, esas cuentas habrían recibido $7.450.000.

Durante el juicio, el imputado Mauricio Cort declaró que entre 2010 y 2012 recibió indicaciones directas de Suárez para canalizar fondos a través de sus cuentas, los cuales posteriormente debían ser transferidos a otras sociedades como parte de pagos y diversas operaciones financieras.

En sus descargos, Suárez sostuvo que entre 2010 y 2012 se negoció la salida del Grupo Suárez de la sociedad Industria Básica, y que el coimputado Ricardo Martinelli le indicó coordinar el pago de la liquidación a través de uno de los hoy aforados. Además, afirmó que desconocía el origen de los fondos utilizados por la familia Martinelli para efectuar esos pagos.

La Fiscalía subrayó que durante la gestión de Suárez al frente del Ministerio de Obras Públicas se ejecutaron proyectos como el Saneamiento de la Bahía, la Autopista Madden-Colón, la Renovación del Patrimonio Histórico, la Cinta Costera III y la Autopista Santiago-Viguí, obras que —según confirmación de la Contraloría General de la República— fueron ejecutadas por Odebrecht.

Para el Ministerio Público, ha quedado acreditado que el exministro no solo recibió fondos, sino que además impartía instrucciones sobre cómo debían canalizarse, recursos que luego habrían sido utilizados para cumplir obligaciones accionarias y adquirir un apartamento.

La Fiscalía sostiene que Suárez recibió y transformó dineros provenientes de actos de soborno y actividades relacionadas con peculado con el objetivo de ocultar su origen ilícito, por lo que solicitó una sentencia condenatoria en su contra por blanqueo de capitales.