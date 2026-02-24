  1. Inicio
Sobornos y sobrecostos: Fiscalía pide condena de blanqueo para Federico Suárez, Juan Niño y Jaime Lasso

La acusación puso en el foco cuentas en la Banca Privada d’Andorra, movimientos detectados en Suiza y el uso de empresas vinculadas a Odebrecht para inflar contratos y desviar recursos.
Adriana Berna
  • 25/02/2026 00:00
Con base en documentación bancaria, cartas rogatorias y testimonios, la Fiscalía sostiene que los imputados recibieron y transformaron fondos de origen ilícito en medio de la ejecución de grandes obras públicas

La Fiscalía continuó ayer martes con la presentación de sus alegatos en el juicio por el caso Odebrecht, detallando nuevas vinculaciones, estructuras societarias y movimientos financieros que, a su juicio, evidencian la comisión del delito de blanqueo de capitales.

Durante su exposición, la fiscal Jenisbeth Malek centró parte de sus alegatos en la acusación contra Federico José Suárez Cedeño, exministro de Obras Públicas entre 2009 y 2012, a quien señala como autor del delito de blanqueo de capitales dentro del caso Odebrecht.

Según el Ministerio Público, Suárez mantenía cuentas en la Banca Privada d’Andorra que recibieron fondos provenientes de dos sociedades controladas por Odebrecht: Aeon Group y Kleinfeld Services. De acuerdo con la acusación, esas cuentas habrían recibido $7.450.000.

Durante el juicio, el imputado Mauricio Cort declaró que entre 2010 y 2012 recibió indicaciones directas de Suárez para canalizar fondos a través de sus cuentas, los cuales posteriormente debían ser transferidos a otras sociedades como parte de pagos y diversas operaciones financieras.

En sus descargos, Suárez sostuvo que entre 2010 y 2012 se negoció la salida del Grupo Suárez de la sociedad Industria Básica, y que el coimputado Ricardo Martinelli le indicó coordinar el pago de la liquidación a través de uno de los hoy aforados. Además, afirmó que desconocía el origen de los fondos utilizados por la familia Martinelli para efectuar esos pagos.

La Fiscalía subrayó que durante la gestión de Suárez al frente del Ministerio de Obras Públicas se ejecutaron proyectos como el Saneamiento de la Bahía, la Autopista Madden-Colón, la Renovación del Patrimonio Histórico, la Cinta Costera III y la Autopista Santiago-Viguí, obras que —según confirmación de la Contraloría General de la República— fueron ejecutadas por Odebrecht.

Para el Ministerio Público, ha quedado acreditado que el exministro no solo recibió fondos, sino que además impartía instrucciones sobre cómo debían canalizarse, recursos que luego habrían sido utilizados para cumplir obligaciones accionarias y adquirir un apartamento.

La Fiscalía sostiene que Suárez recibió y transformó dineros provenientes de actos de soborno y actividades relacionadas con peculado con el objetivo de ocultar su origen ilícito, por lo que solicitó una sentencia condenatoria en su contra por blanqueo de capitales.

Vinculación de Juan Antonio Niño Pulgar

Otro de los señalados en la jornada fue Juan Antonio Niño Pulgar. El primer elemento que lo vincula al proceso, según la Fiscalía, proviene de información obtenida mediante carta rogatoria de la Confederación Suiza.

En dicha asistencia judicial se identifica a la sociedad Active Capital Holdings como una empresa que probablemente mantenía vínculos con Odebrecht. En la documentación bancaria incautada figura una transferencia por 488.407 dólares realizada por Active Capital a favor de una sociedad controlada por la constructora, identificada como Sherkson.

Además, Active Capital Holdings efectuó transferencias a Sigma Investment, Inversiones Joluma y The Winterbotham Trust Company, que en conjunto suman $11.226.669,49. A criterio del Ministerio Público, estos movimientos financieros constituyen elementos relevantes que deben ser valorados por el tribunal.

La ‘Caja 2’ y la mecánica de los sobrecostos

La Fiscalía también hizo referencia a la llamada “Caja 2” de Odebrecht, estructura paralela utilizada para el pago de sobornos. Según declaraciones aportadas por Fernando Migliaccio, se utilizó a la sociedad Drumilan Engineering en proyectos como el Corredor Colón, el Saneamiento de Panamá y la obra Santiago-Viguí, lo que —según las fiscales— coincide con las transacciones advertidas por las autoridades suizas.

Por su parte, en su declaración indagatoria, Freddy Omar Barco Vera explicó la mecánica mediante la cual se inflaban los costos de los proyectos. Indicó que, por ejemplo, en el suministro de acero no se entregaba la totalidad del material contratado, pero sí se facturaba el monto completo a través de empresas vinculadas a Odebrecht.

Con base en estos elementos, el Ministerio Público solicitó también una sentencia condenatoria contra Niño Pulgar como autor del delito de blanqueo de capitales.

Alegatos contra Jaime Lasso

El empresario panameño Jaime Lasso, y su hija Michelle Lasso, también fueron parte de los alegatos del día de ayer. De acuerdo al Ministerio Público, Andre Luiz Campos Rabello, reconoció a Jaime como una persona “con buena relación con el partido panameñista”.

Además, señaló que este le presentó a varios ministros, como el ministro de vivienda de ese entonces (2009-2014), así como otras personas relacionadas al partido panameñista. Según Campos, el empresario abrió varias puertas y siempre le traía resultados con su lobbysmo.

Lasso fue cónsul de Panamá en Corea del Sur y luego embajador de Panamá en Corea durante el año 2009.

Además, fue parte de la sociedad Poseidón, teniendo dominio de las cuentas. Esta fue parte de las sociedades que manejaba Odebrecht para realizar sus transacciones en el país.

Al final, el Ministerio Público pidió una sentencia condenatoria contra Lasso como autor del delito de blanqueo de capitales.

La jornada de alegatos profundizó así en la ruta del dinero, las sociedades utilizadas y los mecanismos financieros que, según la Fiscalía, sirvieron para ocultar pagos indebidos y dar apariencia de legalidad a fondos provenientes de sobornos.

Segundo día de alegatos
