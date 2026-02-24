Sobornos y sobrecostos: Fiscalía pide condena de blanqueo para Federico Suárez, Juan Niño y Jaime Lasso

El empresario panameño Jaime Lasso, y su hija Michelle Lasso, también fueron parte de los alegatos del día de ayer. De acuerdo al Ministerio Público, Andre Luiz Campos Rabello, reconoció a Jaime como una persona 'con buena relación con el partido panameñista'. Además, señaló que este le presentó a varios ministros, como el ministro de vivienda de ese entonces (2009-2014), así como otras personas relacionadas al partido panameñista. Según Campos, el empresario abrió varias puertas y siempre le traía resultados con su lobbysmo.Lasso fue cónsul de Panamá en Corea del Sur y luego embajador de Panamá en Corea durante el año 2009. Además, fue parte de la sociedad Poseidón, teniendo dominio de las cuentas. Esta fue parte de las sociedades que manejaba Odebrecht para realizar sus transacciones en el país.Al final, el Ministerio Público pidió una sentencia condenatoria contra Lasso como autor del delito de blanqueo de capitales.La jornada de alegatos profundizó así en la ruta del dinero, las sociedades utilizadas y los mecanismos financieros que, según la Fiscalía, sirvieron para ocultar pagos indebidos y dar apariencia de legalidad a fondos provenientes de sobornos.