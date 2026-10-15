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Suspenden eventos en el Teatro Anayansi por inspección tras sismo

Vista área de la fachada principal del Centro de Convenciones Atlapa en la Ciudad de Panamá.
Vista área de la fachada principal del Centro de Convenciones Atlapa en la Ciudad de Panamá. Cedida | ATP
Por
Mileika Lasso
  • 15/10/2026 15:07
La ATP suspendió actividades en el Teatro Anayansi de Atlapa tras recomendaciones del Sinaproc por el sismo de 7.5. El resto del centro opera normal

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) informó este jueves 15 de octubre que las actividades en el Teatro Anayansi, ubicado dentro del Centro de Convenciones Atlapa, quedan suspendidas temporalmente para realizar trabajos de adecuación estructural.

La decisión obedece a las recomendaciones técnicas formuladas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), entidad que evaluó las instalaciones del complejo tras el sismo de magnitud 7.5 ocurrido el pasado viernes 9 de octubre, seis días antes del anuncio.

Según comunicó la ATP, la medida preventiva busca garantizar la seguridad de los asistentes y del personal del recinto. La entidad puntualizó que la suspensión se aplica únicamente al Teatro Anayansi, mientras que los demás salones y áreas del Centro de Convenciones Atlapa mantienen su operación habitual.

La administración de Atlapa indicó que sostiene comunicación directa con los productores y organizadores que tienen eventos programados en el teatro a fin de coordinar las acciones de reprogramación o ajuste. No obstante, el informe oficial no precisa la naturaleza de las adecuaciones requeridas ni el tiempo estimado que tomará la ejecución de los trabajos.

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