Taxis de lujo: Conductores exigen al Gobierno inclusión en decreto

El sector de conductores de plataformas digitales en Panamá ha levantado su voz de protesta tras la publicación del decreto que regula este servicio de transporte, al considerar que la normativa fue elaborada sin consulta previa a los actores directamente involucrados.

En entrevista para Telemetro Reporta, Luis Rodríguez, vocero de la Asociación de Conductores Independientes de Plataformas Digitales, aseguró que tanto los conductores como los usuarios fueron excluidos del proceso de discusión, pese a que existen mecanismos de seguridad ya incorporados en las aplicaciones que operan en el país.

”Nosotros no fuimos consultados. El usuario no fue consultado”, afirmó Rodríguez, al señalar que el decreto tomó de sorpresa al gremio.

”Para nosotros es importante que el presidente, más allá de que revise, nosotros queremos ser parte de la mesa, porque tú no puedes elaborar un decreto sin escucharnos a nosotros ni saber cómo funciona”, agregó.

El representante explicó que las plataformas digitales ya cuentan con herramientas de seguridad que, a su juicio, no fueron tomadas en cuenta en el análisis gubernamental.

Detalló que los usuarios pueden ver información del conductor, como nombre y placa del vehículo, y que incluso en Panamá se utiliza un sistema de verificación mediante PIN para iniciar el viaje.

”En el caso de Uber, apenas solicitas el servicio te sale el nombre del conductor, la placa, e inclusive Panamá es el único país en la región donde el usuario tiene un PIN para que el servicio avance; sin ese PIN el servicio no puede continuar”, señaló.

Rodríguez insistió en que el gremio no se opone a la regulación del sector, pero sí cuestiona la forma en que fue diseñada la normativa, al considerar que debió incluir a todos los actores involucrados.

“Somos conscientes de que hay que regular las plataformas, porque si hay que regular, hay que respetar el fallo de la Corte. Somos respetuosos de la ley, pero a nosotros nos madrugaron porque nos cogió por sorpresa el decreto”, expresó.

Cuestionamientos al proceso y a los costos del nuevo esquema

Uno de los puntos más críticos señalados por los conductores es el impacto económico que tendría la nueva regulación, especialmente en lo relacionado con la obligatoriedad de vincularse a “prestatarias” y asumir costos adicionales.

Rodríguez advirtió que el esquema propuesto transformaría de manera significativa el modelo actual de operación, obligando a los conductores a asumir nuevos pagos sin claridad sobre los montos oficiales.

“Las prestatarias tienen un precio distinto cada una. No manejan un precio estándar de cuánto va a costar la carta aval o la afiliación. Cada una maneja su precio”, explicó.

A esto se suma, dijo, la incertidumbre sobre el costo del certificado de operación y otros requisitos administrativos. “Hasta el sol de hoy la autoridad no ha dicho cuánto va a costar. En redes sociales se habla de mil, dos mil, tres mil dólares, pero nosotros no sabemos”, añadió.

El dirigente también advirtió sobre posibles efectos en los conductores que han adquirido vehículos bajo esquemas de financiamiento personal, quienes podrían enfrentar incrementos en pólizas o costos bancarios asociados.

Reclamo por falta de consulta y llamado a diálogo

Rodríguez reiteró que el principal reclamo del sector no es la regulación en sí, sino la ausencia de diálogo previo.

“Más allá de la reunión del Presidente, nosotros queremos ser parte de la solución. No estamos en contra de que se regule la plataforma”, afirmó.

El representante insistió en que el gremio busca ser incluido en la mesa de trabajo anunciada por el Ejecutivo, con el fin de aportar su experiencia operativa y exponer cómo funciona el servicio en la práctica.

“Usted no puede hacer una regulación sin consultarnos, sin consultar a los conductores, sin saber cómo funciona la plataforma”, subrayó.

Asimismo, señaló que el sector incluye a miles de personas con distintos perfiles profesionales que dependen de estas plataformas como fuente de ingresos.

“En estas plataformas hay profesionales, hay abogados, hay ingenieros. Es una plataforma diversa”, indicó.

Seguridad y funcionamiento de las plataformas

En defensa del modelo actual, Rodríguez destacó que las aplicaciones cuentan con mecanismos de control y seguridad que, según dijo, muchas veces no son conocidos por las autoridades.

Mencionó herramientas como la geolocalización en tiempo real, control de velocidad, bloqueo de usuarios y canales de emergencia tanto para conductores como para pasajeros.

“Si nos sentimos amenazados, tenemos botón de pánico. Los usuarios también pueden reportar situaciones. Son mecanismos que funcionan”, explicó.

El dirigente consideró que estas herramientas deberían ser parte del análisis regulatorio, al tratarse de elementos clave para la seguridad del servicio.

Un sector en crecimiento

De acuerdo con cifras compartidas por la asociación, en Panamá existen más de 12,000 conductores registrados en plataformas digitales, de los cuales entre 7,200 y 7,500 se mantienen activos de forma regular.

Rodríguez afirmó que el servicio se ha consolidado en el país, especialmente en zonas urbanas y en la atención de usuarios extranjeros.

“El 90% de nuestros clientes es extranjero y el 10% es panameño. Es un servicio que ya forma parte de la movilidad del país”, señaló.

Expectativa ante reunión con el Ejecutivo

El sector mantiene la expectativa sobre la reunión programada entre el presidente José Raúl Mulino y las autoridades responsables de la regulación del transporte.

Los conductores esperan que el encuentro abra la puerta a un proceso de diálogo más amplio que incluya a los trabajadores de plataformas digitales.

“Lo que queremos es que se nos escuche y se nos explique cómo será el proceso. Queremos ser parte de la mesa”, concluyó Rodríguez.