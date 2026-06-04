‘Tendríamos que hacer un gran esfuerzo económico’: Manuel Arias sobre renovar el contrato a Thomas Christiansen

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) quiere que Thomas Christiansen continúe al frente de la selección nacional después del Mundial 2026.

Sin embargo, el presidente de Fepafut, Manuel Arias, reconoció que el principal desafío para lograrlo no es deportivo, sino económico.

Durante la despedida de los chicos de la selección ofrecida este jueves, Arias aseguró que existe interés tanto de la federación como del entorno del técnico danés para extender la relación laboral, aunque admitió que una eventual renovación requerirá un importante esfuerzo financiero.

‘Hay interés de ambas partes’

Al ser consultado sobre la posible continuidad de Christiansen después de la Copa del Mundo, Arias fue contundente.

“Hay interés de la Federación y hay interés del entorno de Thomas, y nosotros estamos contentos con su trabajo”, afirmó.

Las declaraciones representan una de las señales más claras hasta ahora sobre la intención de Fepafut de mantener al entrenador que llevó a Panamá a clasificarse para el Mundial 2026.

El dinero, el principal obstáculo

Aunque el respaldo deportivo parece estar garantizado, Arias reconoció que la negociación no será sencilla.

“Es un tema económico”, respondió al explicar cuál es el principal reto para concretar una eventual extensión de contrato.

El dirigente incluso admitió que los salarios que perciben entrenadores de este nivel en el fútbol internacional pueden resultar difíciles de comprender para gran parte de la población.

“Suena hasta grosero lo que cobra un técnico a nivel mundial para el panameño común”, manifestó.

El esfuerzo que tendría que hacer Fepafut

Arias señaló que mantener a Christiansen requeriría una inversión importante por parte de la federación.

“Nosotros tendríamos que hacer un gran esfuerzo económico”, aseguró.

Además, reconoció que una decisión de este tipo también podría generar cuestionamientos dentro de la opinión pública debido al monto que implica contratar a un entrenador con experiencia y prestigio internacional.

“Estamos en un país donde hay una gran clase media que también se va a cuestionar si realmente vale la pena invertir esa cantidad de dinero”, expresó.

Un técnico que cambió la historia reciente de Panamá

Desde su llegada al banquillo nacional, Christiansen ha liderado uno de los procesos más exitosos del fútbol panameño en los últimos años.

Bajo su dirección, Panamá logró clasificarse al Mundial 2026 y consolidó una generación de futbolistas que ha permitido a la selección mantenerse como una de las más competitivas de la Concacaf.

Por ahora, las conversaciones sobre su futuro continúan abiertas. Lo que sí dejó claro Arias es que existe voluntad para que Christiansen siga al frente de la roja.

La gran pregunta es si Fepafut podrá asumir el costo económico que implicaría retener al técnico después de la cita mundialista.