Tocumen y la UMIP desmienten rumores sobre presunta filtración de datos

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, a través de Tocumen S.A., y la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), negaron este domingo las versiones que circulan en redes sociales y algunos medios de comunicación sobre una supuesta filtración de datos en sus sistemas tecnológicos.

Tocumen, por su parte, aclaró que la información difundida es falsa y aseguró que sus plataformas mantienen plena integridad operativa.

“No existe evidencia de accesos no autorizados ni de compromiso de la información institucional”, señaló en el comunicado oficial.