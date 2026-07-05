  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Tocumen y la UMIP desmienten rumores sobre presunta filtración de datos

Tocumen S.A. destacó que mantiene activos sus controles y protocolos de ciberseguridad, con el objetivo de resguardar tanto sus sistemas como los datos institucionales
Tocumen S.A. destacó que mantiene activos sus controles y protocolos de ciberseguridad, con el objetivo de resguardar tanto sus sistemas como los datos institucionales Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 05/07/2026 13:01
La aclaración se da en relación a publicaciones en redes sociales sobre un presunto incidente de seguridad informática en diferentes entidades del Estado

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, a través de Tocumen S.A., y la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), negaron este domingo las versiones que circulan en redes sociales y algunos medios de comunicación sobre una supuesta filtración de datos en sus sistemas tecnológicos.

Tocumen, por su parte, aclaró que la información difundida es falsa y aseguró que sus plataformas mantienen plena integridad operativa.

“No existe evidencia de accesos no autorizados ni de compromiso de la información institucional”, señaló en el comunicado oficial.

Asimismo, Tocumen S.A. destacó que mantiene activos sus controles y protocolos de ciberseguridad, con el objetivo de resguardar tanto sus sistemas como los datos institucionales frente a cualquier intento de vulneración.

La UMIP explicó que como resultado de las evaluaciones efectuadas por el equipo especializado en tecnologías de la información, no se ha identificado evidencia de accesos no autorizados ni de vulneraciones a los sistemas institucionales.

Asimismo, aseguró que se verificó que la información difundida en redes sociales hablando de un ataque cibernético corresponde a datos de carácter público, por lo que no compromete la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas o de las bases de datos institucionales.

VIDEOS

Video: Venezuela informa de 32 fallecidos y más de 700 heridos tras doble terremoto de 7,2 y 7,5
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela)....

Lo Nuevo