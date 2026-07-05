Tocumen y la UMIP desmienten rumores sobre presunta filtración de datos

Asimismo, Tocumen S.A. destacó que mantiene activos sus controles y protocolos de ciberseguridad, con el objetivo de resguardar tanto sus sistemas como los datos institucionales frente a cualquier intento de vulneración. La UMIP explicó que como resultado de las evaluaciones efectuadas por el equipo especializado en tecnologías de la información, no se ha identificado evidencia de accesos no autorizados ni de vulneraciones a los sistemas institucionales. Asimismo, aseguró que se verificó que la información difundida en redes sociales hablando de un ataque cibernético corresponde a datos de carácter público, por lo que no compromete la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas o de las bases de datos institucionales.