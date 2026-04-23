Trabajadores de la Contraloría denuncian presunto acoso y represión institucional

<b>El Sindicato de Trabajadores de la Contraloría General (Sitracog)</b> denunció este jueves 23 de abril un presunto caso de acoso laboral, hostigamiento y represión institucional.A través de un comunicado divulgado este jueves, Sitracog denunció abusos dentro de la institución.'<i>Se han identificado patrones reiterados de trato indigno, particularmente contra mujeres, trabajadores con condiciones de salud y servidores que no forman parte de estructuras de poder informal dentro de la institución. Se advierte la existencia de mecanismos de presión orientados al desgaste físico y emocional, con el propósito de provocar la desvinculación voluntaria del personal. Estas prácticas constituyen formas encubiertas de represión laboral</i>', señala el comunicado del sindicato.El documento adelanta que se están documentando las incidencias y que se han activado canales de comunicación con instancias internacionales, incluyendo organismos especializados en materia laboral.<b>La Estrella de Panamá</b> contactó a Ezequiel Garibaldi, secretario general de Sitracog y dijo que están 'poniendo en conocimiento a toda la ciudadanía en general y a todos los trabajadores de la Contraloría que contra estos actos que violan y actitudes totalmente al margen de la ley, ya de manera arbitraria, nos hemos afectado con aplicaciones de traslados y acoso, en lo que refiere a acción de personal, porque cualquier situación lo agarran como represalia, violando lo que dice nuestro reglamento interno'.Este medio contactó a la <a href="/tag/-/meta/cgrp-contraloria-general-de-la-republica-de-panama">Contraloría General de la República</a> para conocer su respuesta. Se comunicó que apenas se están enterando de la situación y que se realizarán las investigaciones correspondientes en la dirección de Recursos Humanos.