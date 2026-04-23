Trabajadores de la Contraloría denuncian presunto acoso y represión institucional

El Sindicato de Trabajadores de la Contraloría General (Sitracog) denunció este jueves 23 de abril un presunto caso de acoso laboral, hostigamiento y represión institucional.

A través de un comunicado divulgado este jueves, Sitracog denunció abusos dentro de la institución.

“Se han identificado patrones reiterados de trato indigno, particularmente contra mujeres, trabajadores con condiciones de salud y servidores que no forman parte de estructuras de poder informal dentro de la institución. Se advierte la existencia de mecanismos de presión orientados al desgaste físico y emocional, con el propósito de provocar la desvinculación voluntaria del personal. Estas prácticas constituyen formas encubiertas de represión laboral”, señala el comunicado del sindicato.

El documento adelanta que se están documentando las incidencias y que se han activado canales de comunicación con instancias internacionales, incluyendo organismos especializados en materia laboral.

La Estrella de Panamá contactó a Ezequiel Garibaldi, secretario general de Sitracog y dijo que están “poniendo en conocimiento a toda la ciudadanía en general y a todos los trabajadores de la Contraloría que contra estos actos que violan y actitudes totalmente al margen de la ley, ya de manera arbitraria, nos hemos afectado con aplicaciones de traslados y acoso, en lo que refiere a acción de personal, porque cualquier situación lo agarran como represalia, violando lo que dice nuestro reglamento interno”.

Este medio contactó a la Contraloría General de la República para conocer su respuesta. Se comunicó que apenas se están enterando de la situación y que se realizarán las investigaciones correspondientes en la dirección de Recursos Humanos.