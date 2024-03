Tribunal Electoral recibe sentencia ejecutoriada del caso ‘New Business’

El Tribunal Electoral (TE) recibió este lunes la sentencia ejecutoriada del caso “New Business”, en la que se condena a 10 años y 8 meses al expresidente Ricardo Martinelli por el delito de blanqueo de capitales.

Martinelli es candidato presidencial por los partidos Realizando Metas y Alianza.

La entidad informó el pasado 8 de febrero que, de acuerdo con el artículo 180 de la Constitución, el candidato presidencial Martinelli “será inhabilitado” para participar en las próximas elecciones del 5 de mayo.

El dictamen del pleno de los magistrados del Tribunal Electoral está basado en que el artículo No. 180 prohíbe que no puede ser elegido presidente de la República una persona con condenas por delitos dolosos, que conlleven una pena de más de cinco años de cárcel.

La posición surge a raíz de la sentencia emitida por un tribunal de justicia penal ordinaria, que es de conocimiento público, pero la sentencia no ha sido notificada al Tribunal Electoral.

La Estrella de Panamá pudo conocer que la tarde de este lunes se encuentra reunido el pleno de los magistrados del Tribunal Electoral.

Esta información se conoció el mismo día que fueron fijados dos edictos del Tribunal Liquidador de Causas Penales, en los que se notificaba que le fueron negados dos hábeas corpus a la defensa de Martinelli.

El tribunal notificó mediante edicto este 4 de marzo a los abogados defensores de Martinelli que le fueron negados dos hábeas corpus por ser “no viables”.

Uno de los hábeas corpus era en contra del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales y el otro era contra la jueza segunda Liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez.

Tras conocerse que el TE recibió el fallo Martinelli, a través de la red social X, indicó que siempre ha dicho que “en Panamá no hay un estado de derecho ni se respeta la ley ni la Constitución y sin debido proceso”.

“Repito, soy inocente. Este caso fue hecho para inhabilitarme políticamente y sacarme de la contienda política lo cual es ilegal. Todo se sabe al final y la historia me ABSOLVERA ante tal injusticia y exabrupto judicial no contra RM si no contra la voluntad democrática de todo un país que desea elegir libremente sus gobernantes no al que le quieren imponer el gobierno ilegalmente”, aseguró el exmandatario.